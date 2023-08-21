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Rekabeti düştü, banka hisseleri gerilemeye başladı

21.08.2023 - 10:00 | Son Güncelleme :
Rekabeti düştü, banka hisseleri gerilemeye başladı | Genel Haberler

Westpac Banking Corp.'un hisseleri, Avustralyalı bankanın mortgage piyasası rekabetinin marjları zedelediğini ve enflasyonist baskıların artan maliyetlere katkıda bulunduğunu açıklamasının ardından düştü.

 Westpac Banking Corp.'un hisseleri, Avustralyalı bankanın mortgage piyasası rekabetinin marjları zedelediğini ve enflasyonist baskıların artan maliyetlere katkıda bulunduğunu açıklamasının ardından düştü.

 Westpac, denetlenmemiş net karın üçüncü çeyrek için 1,8 milyar Avustralya doları (1,2 milyar dolar) olduğunu açıkladı. Bazı emsallerinin aksine, banka hisse senetlerini geri almamayı tercih etti. Açıklamaya göre müşteri stresinde de mütevazı bir artış görülüyor.

 Avustralya ekonomisi ve konut piyasasındaki dayanıklılık, ülkenin bankaları için güçlü bir zemini destekledi. Yine de, personel maliyetlerini artıran yapışkan enflasyonla birlikte yatırımcılar, marjların artık daha fazla baskıyla karşı karşıya kalabileceğine ve konut kredileri için rekabetin devam ettiğine dair işaretler arıyor.

 Açıklamaya göre, stresteki ılımlı artışa rağmen kredi kalitesi dirençli ve estpac iyi bir şekilde karşılanıyor.

 Commonwealth Bank of Australia ve National Australia Bank Ltd. bu ay hisse senedi geri alımları yaptıklarını açıkladı.


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