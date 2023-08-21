İflas başvurusuda bulundu, o ülkeden çıkıyor | Genel Haberler

Franchise restoran zincirinin sahibi ve işletmecisi, ülkedeki dolaylı biriminin iflas başvurusunda bulunmasının ardından Rusya'dan ayrılacak. Süreç ayrıca birimi satma girişimini de sonlandırır.

Rusya'da yaşıyorsanız ve canınız akşam yemeği için bir Domino's Pizza çekiyorsa, yerel franchise iflas başvurusunda bulunduğu için kısa sürede şansınız tükenebilir. Pizza markasının Rusya'daki ana franchise sahibi Londra borsasında işlem gören DP Eurasia, bunun ülkeden çıkış anlamına geldiğini açıkladı. Yapılan açıklamalar şöyle:

DP Eurasia NV: Franchise restoran zincirinin sahibi ve işletmecisi, ülkedeki dolaylı biriminin iflas başvurusunda bulunmasının ardından Rusya'dan ayrılacak. Süreç ayrıca birimi satma girişimini de sonlandırıyor.

Şirket, DPRusya'nın potansiyel iflasının finansal etkisinin kesin bir tahminine sahip olmak için çok erken olduğunu bildirdi.

Indivior Plc: İlaç üreticisi, şirketin bir opioid bağımlılığı tedavisi üzerindeki tekelini genişletmek için bir plan yürüttüğünü iddia eden bir davada uzlaşma anlaşmasına vardı.

Indivior, dava için mevcut 188 milyon dolarlık hükmüne uygun olarak, davacılara 30 milyon dolar ödemeyi bekliyor.

Crest Nicholson Holdings Plc: İngiliz inşaat şirketi, yüksek enflasyon ve yükselen faiz oranlarının yaz aylarında konut piyasasındaki ticaret koşullarına zarar verdiğini söyleyerek tüm yıl için düzeltilmiş kar görünümünü düşürdü.

Şirket şimdi, ekonomik belirsizlik müstakbel ev sahiplerini caydırdığından, yıl için düzeltilmiş vergi öncesi karının önceki tahmini olan 73,7 milyon sterline göre yaklaşık 50 milyon sterlin olmasını bekliyor.

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