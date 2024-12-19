Rekabet Kurumu'ndan iki şirkete ceza

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Rekabet Kurulu, Uzman Kariyer ile Başkent Ankara Yayıncılık’a, bayilerinin satış fiyatlarını tespit ettikleri gerekçesiyle idari para cezası verdi.

Kararda şöyle denildi:

"Çeşitli eğitim düzeylerine ve kamu sınavlarına ilişkin olarak yardımcı kaynak basım ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren Başkent Ankara Yayıncılık Eğitim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. (BAŞKENT YAYINCILIK), Bilfen Yayıncılık ve Tic. AŞ (BİLFEN YAYINCILIK), Batuksan Eğitim Hizmetleri ve Yayıncılık Tic. AŞ (BATUKSAN YAYIMCILIK) ve Uzman Kariyer Kitabevi Yayın Dağıtım Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Giyim Gıda Tic. Ltd. Şti. (UZMAN YAYIN) hakkında dağıtıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirlemeleri, internet satışlarına ve satış yapacakları bölge ve müşterilere yönelik kısıtlamalar getirmeleri nedeniyle yürütülen soruşturmada; taraflar internet satış sınırlamaları ile müşteri/bölge kısıtlamalarına yönelik ihlaller bakımından taahhüt sunma talebinde bulunmuş ve ilgili ihlaller bakımından soruşturma taahhüt usulü ile sonlandırılmıştır.

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Diğer yandan, dağıtıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirleme eylemlerine ilişkin olarak taraflardan BİLFEN YAYINCILIK ve BATUKSAN YAYINCILIK uzlaşma talebinde bulunmuş, yapılan uzlaşma görüşmeleri neticesinde soruşturmanın ilgili taraflar açısından uzlaşma ile sonlandırılmasına karar verilmiştir. Söz konusu ihlaller bakımından uzlaşma talebinde bulunmayan BAŞKENT YAYINCILIK ile UZMAN YAYIN hakkında yürütülen soruşturma sonunda ise taraflara yeniden satış fiyatı belirlemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle, Rekabet Kurulunun 28.11.2024 tarihli ve 24-50/1134-489 sayılı kararıyla idari para cezası verilmesine karar verilmiştir."