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Rekabet Kurulu'ndan Iveco'ya soruşturma

30.01.2023 - 10:24 | Son Güncelleme :
Rekabet Kurulu'ndan Iveco'ya soruşturma | Genel Haberler

Rekabet Kurulu, ticari araç satışı yapan İtalyan merkezli marka Iveco'ya internet satışları da dahil olmak üzere bölge ve müşteri kısıtlamaları ile rekabete aykırı hareket ettiği iddiası üzerine soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu, Iveco Araç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin internet satışları da dahil olmak üzere bölge ve müşteri kısıtlamaları ile 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinde yer alan, Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır ifadesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen ön araştırmayı karara bağladı.

Rekabet Kurulu, ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitler sonucunda elde ettiği bulguları ciddi ve yeterli bularak Iveco hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.


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