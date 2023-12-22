PUBG hayranlarına şok! Karar sonrası 60 milyar dolar buharlaştı | Genel Haberler

Çin'de online oyunlarla ilgili yeni düzenlemeler, oyun firmalarına darbe vurdu. Hong Kong Borsası'nda PUBG Mobile'in geliştiricisi Tencent Games ile Marvel Super War'ın geliştiricisi Net Ease'in toplam değer kaybı 60 milyar doları aştı.

Çin Ulusal Basın ve Yayın İdaresi, cuma günü sabah saatlerinde oyun dünyası ile ilgili yeni düzenlemelerin taslaklarını yayınladı. Alınan karara göre aşırı oyun oynamaya ve oyun için harcama yapılmasına yönelik teşvikler engellenecek.

İKİ ŞİRKETİN KAYBI 63,4 MİLYAR DOLARI AŞTI



Bu karar Çinli oyun üreticilerinin hisselerini etkiledi. Çinli teknoloji devi Tencent'in hisseleri Hong Kong borsasında bu sabah yüzde 15 düştü. CNN'deki habere göre bu düşüş sonrası Tencent'in pazar büyüklüğünden 47 milyar dolarlık bir kayıp olduğu bildirildi. Tencent'in net büyüklüğü öncesinde 400 milyar dolara yakın seyrediyordu. Karardan etkilenen bir diğer şirket ise NetEase oldu. Hong Kong borsasında yüzde 25'ten fazla düşüş yaşayan şirketin hisseleri, Haziran 2020'den bu yana en büyük günlük değer kaybını yaşadı. Şirket bu düşüşle 16,4 milyar dolarlık değer kaybetti.

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PUBG MOBILE'İN GELİŞTİRİCİSİ



Tencent'in alt kolu Tencent Games'in portföyündeki oyunların başında ülkemizde de oldukça sevilen PUBG Mobile geliyor. Oyun, Tencent Games'a bağlı LightSpeed Studios tarafından geliştirildi. PUBG Mobile Güney Koreli Krafton tarafından piyasaya sunulan PUBG: Battlegrounds oyununun mobil versiyonu olan PUBG Mobile, yayınlandığı 2018 yılından bu yana oldukça popüler bir oyun. Oyunun gelirlerinin 2023 yılında 10 milyar doları aştığı açıklanmıştı. NetEase ise Marvel Super War ve Diablo Immortal gibi oyunların geliştiricisi olarak biliniyor.

OYUN İÇİ SATIN ALMA PİYASASINA DARBE



Ulusal Basın ve Yayın İdaresi tarafından cuma günü yayınlanan taslak kurallara göre, oyuncular için çevrimiçi oyunlarda harcama limitleri belirlenecek. Bu oyunlarda günlük giriş ödülleri gibi yüksek harcamaları teşvik edebilecek oyun içi uygulamalar yasaklanacak.

Önerilen taslakta ayrıca, oyun içi ürün açık arttırmaları ve oyuculara bahşiş yollanması uygulaması da yasaklanıyor. Bu taslak, büyük bir pazar haline gelen oyunlar içinde silah deseni, oyuncu kıyafeti gibi sanal ürün satın alma uygulamalarını kısıtlamayı hedefliyor.

Hurriyet.com.tr - Ekonomi Servisi

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