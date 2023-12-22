  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Merkez 17 yıl sonra ilk kez ihaleyi yaptı
‹ Önceki Haber PUBG hayranlarına şok! Karar sonrası 60 milyar dolar buharlaştı PUBG hayranlarına şok! Karar sonrası 60 milyar dolar buharlaştı Sonraki Haber › Euro/dolar paritesinde 4.5 ayın zirvesi Euro/dolar paritesinde 4.5 ayın zirvesi

Merkez 17 yıl sonra ilk kez ihaleyi yaptı

22.12.2023 - 14:38 | Son Güncelleme :
Merkez 17 yıl sonra ilk kez ihaleyi yaptı | Genel Haberler

Merkez Bankası depo alım ihalesini bugün gerçekleştirdi. 17 yıl sonra ilk kez yapılan ihaleye 193,8 milyar liralık teklif gelirken 80 milyar TL'lik tutarla ihale gerçekleşti.

Merkez Bankası dün açıkladığı depo alım ihalesini bugün gerçekleştirdi. 5 Ocak 2024 vadeli 80 milyar lira tutarındaki depo alım ihalesi sonuçlandı.

İhaleye 193,8 milyar lira talep gelirken 80 milyar liralık kısmı ihale edildi.

İhalede en düşük faiz yüzde 41,50 olurken, en yüksek faiz yüzde 42,40 oldu.

Böylece 2006 yılından itibaren Merkez Bankası ilk kez depo alım ihalesini gerçekleştirmiş oldu.

Haberin Devamı
DÜN AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Merkez Bankası dünkü açıklamasında, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi ve kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak amacıyla Türk Lirası depo alım ihaleleri düzenleyeceğini ifade etmişti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
979 TL        
BORSA
1.002 TL        
DOLAR
1.003 TL        
EURO
1.014 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.