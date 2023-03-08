Powell konuştu, altın çakıldı | Genel Haberler

Fed Başkanı Jerome Powell, yüzde 2'lik enflasyon hedefi yakalanana kadar faiz artırımlarının devam edeceğinin sinyalini verdi. Bu gelişmeyle birlikte altın fiyatları sert düşüş gösterdi.

Altın fiyatlarında Fed rüzgarları esiyor. Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in yüzde 2'lik enflasyon hedefine odaklandığını, bu hedefe ulaşmak için nihai olarak belirlenen faiz yükseltme hedefinin aşılabileceğini belirtti.

Faizin daha da yükselmesi ihtimalinin masada olması nedeniyle dolar diğer para birimleri karşısında değer kazandı. Euro hızlı geri çekilme yaşadı ve euro/dolar paritesi 1,05 seviyelerine geriledi.

Dolardaki güçlenmenin etksiyle altın fiyatları hızla geri çekildi. Ons altın 1851 dolar seviyelerinden 1809 seviyesine kadar serbest düşüş gösterdi. Ons altın güne 1814 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1809 dolar, en yüksek de 1815 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar 1810 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN DA OLUMSUZ ETKİLENDİ

Ons altındaki hızlı geri çekilme gram altına da negatif yansıdı. Gram altın güne 1103 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1100 lira, en yüksek de 1104 lira seviyesini gördü. Şu sıralar gram altın 1101 liradan alıcı buluyor.

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