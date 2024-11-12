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Peynirden süt çıkmadı, ne olduğu bilinmiyor... İşte gıdadaki yeni sahtekarlıklar

Güncelleme Tarihi:

#Peynir#Üretim#Gıda
Peynirden süt çıkmadı, ne olduğu bilinmiyor... İşte gıdadaki yeni sahtekarlıklar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2024 09:33

Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmişler listesindeki ürünlere yenileri eklendi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.

Koyun ve danada kıymada tek tırnaklı eti (At, eşek, domuz ve zebra başta olmak üzere bu hayvanların melezleri olan katır, bardo ve zebroit gibi hayvanların tırnak yapısı bütün bir parçadan oluşmaktadır), peynirde süt çıkmaması, et dönerde dil eti çıkması, zeytinyağı yerine tohum yağları kullanıldığı ortaya çıktı.

YEREL ÜRETİCİLERDE TAKLİT VE TAĞŞİŞ DAHA FAZLA OLUYOR

Yerel üretim yapan firmaların ürünlerde taklit ve tağşişe son yapılan testlerde daha fazla rastlanıyor. Özellikle zeytinyağlarında taklit ve tağşiş büyük oranda gerçekleştiriliyor. Rayiç bedelinin altındaki fiyatta satılan, kalitesinden ve üretim ağından emin olunmayan ürünlerden uzak durulması gerekiyor.

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Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar

Peynirden süt çıkmadı, ne olduğu bilinmiyor... İşte gıdadaki yeni sahtekarlıklar

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar
Peynirden süt çıkmadı, ne olduğu bilinmiyor... İşte gıdadaki yeni sahtekarlıklar

 

 

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#Peynir#Üretim#Gıda

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