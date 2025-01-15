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Pegasus'tan ucuz bilet kampanyası

Güncelleme Tarihi:

#Pegasus#Uçak#Bilet
Pegasustan ucuz bilet kampanyası
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2025 12:26

Pegasus, 15-16 Ocak 2025 tarihinde alınacak olan KKTC biletlerini 1 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sundu.

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Pegasus, yavru vatan Kıbrıs'a yapılacak uçuşlara yönelik kampanya düzenledi. 15-16 Ocak 2025 tarihinde alınacak olan biletlerle 1 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla seyahat edilebilecek.

18 Şubat - 29 Mart 2025 tarihleri arasında uçuşlar gerçekleşecek.

Kampanyanın Geçerli Olduğu Hatlar

0.01€+vergilerle olan hatlar:

Ankara-Ercan-Ankara

Çukurova-Ercan -Çukurova

İstanbul Sabiha Gökçen-Ercan-İstanbul Sabiha Gökçen

1€+vergilerle olan hatlar:

Antalya-Ercan-Antalya

Kayseri-Ercan-Kayseri

3€+vergilerle olan hatlar:

Diyarbakır-Ercan-Diyarbakır

Gaziantep-Ercan-Gaziantep

İzmir-Ercan-İzmir

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#Pegasus#Uçak#Bilet

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