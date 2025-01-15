Pegasus'tan ucuz bilet kampanyası

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Pegasus, yavru vatan Kıbrıs'a yapılacak uçuşlara yönelik kampanya düzenledi. 15-16 Ocak 2025 tarihinde alınacak olan biletlerle 1 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla seyahat edilebilecek.
18 Şubat - 29 Mart 2025 tarihleri arasında uçuşlar gerçekleşecek.
Kampanyanın Geçerli Olduğu Hatlar
0.01€+vergilerle olan hatlar:
Ankara-Ercan-Ankara
Çukurova-Ercan -Çukurova
İstanbul Sabiha Gökçen-Ercan-İstanbul Sabiha Gökçen
1€+vergilerle olan hatlar:
Antalya-Ercan-Antalya
Kayseri-Ercan-Kayseri
3€+vergilerle olan hatlar:
Diyarbakır-Ercan-Diyarbakır
Gaziantep-Ercan-Gaziantep
İzmir-Ercan-İzmir