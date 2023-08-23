Özel sektör faaliyetlerinde sürpriz gerileme | Genel Haberler

Euro Bölgesi'nde özel sektör faaliyetlerindeki daralma, hizmetlerin parlak bir nokta olmaktan çıkması ve sanayi sektörünün gerileme sürecine girmesiyle yoğunlaştı.

Euro Bölgesi'nde özel sektör faaliyetlerindeki daralma, hizmetlerin parlak bir nokta olmaktan çıkması ve sanayi sektörünün gerileme sürecine girmesiyle yoğunlaştı.

Bölgenin en büyük iki ekonomisinden beklenenden kötü gelen rakamlar, piyasadaki beklentilerin Avrupa Merkez Bankası'nın gelecek ay faiz artırımına ara vereceği yönünde yön değiştirmesine yol açtı ve 20 ülkeden oluşan blokta üretimin bu çeyrekte daralacağına dair uyarıları beraberinde getirdi.

Bölgenin flaş Satın Alma Yöneticileri Endeksi, büyümeyi gösteren 50 eşiğinin daha da altına düşerek 47'ye düştü. Hizmet faaliyeti 2022 sonundan bu yana ilk kez daralırken, yakın zamana kadar talebin güçlü olduğu sektörde genişlemenin devam edeceği yönünde beklenti vardı.

Rakamlar özellikle, salgının ilk dalgasının Mayıs 2020'de ekonomiyi büyük bir durma noktasına getirmesinden bu yana genel aktivitenin en hızlı şekilde düştüğü Almanya'da korkunçtu. Fransa üretimde üçüncü ayda bir düşüş bildirirken, bölgenin geri kalanı daraldı.

Hamburg Ticaret Bankası baş ekonomisti Cyrus de la Rubia, "Euro bölgesinin hizmet sektörü ne yazık ki imalatın zayıf performansına paralel olarak gerileme işaretleri gösteriyor. Hizmet şirketleri geçen yılın sonundan bu yana ilk kez faaliyetlerinde küçülme olduğunu bildirirken imalat sektöründeki üretim yeniden düştü." açıklamasını yaptı.

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