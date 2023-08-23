Yatırımcılara göre borçlarda hedefler aşıldı | Genel Haberler

Veri sağlayıcı Preqin tarafından yapılan bir ankete göre yatırımcıların çoğu özel borcun önümüzdeki yıl daha iyi performans göstermesini bekliyor ve yatırımcıların yarısından biraz fazlası gelişen varlık sınıfına tahsislerini artırmayı hedefliyor.

Veri sağlayıcı Preqin tarafından yapılan bir ankete göre yatırımcıların çoğu özel borcun önümüzdeki yıl daha iyi performans göstermesini bekliyor ve yatırımcıların yarısından biraz fazlası gelişen varlık sınıfına tahsislerini artırmayı hedefliyor.

Preqin'in raporuna göre, 10 yatırımcıdan dokuzu 1,5 trilyon dolarlık özel borç piyasasının geçen yıl beklentilerini karşıladığını veya aştığını düşünüyor. Katılımcıların yaklaşık yüzde 45'i gelecek yıl tahsisatlarını artırmayı beklerken, yatırımcılara uzun vadeli planları sorulduğunda bu rakam yüzde 51'e çıkıyor.

Preqin, Haziran ayında 12 trilyon dolardan fazla varlığa sahip 178 kurumsal yatırımcının katıldığı bir anketin ardından "Bu, tüm varlık sınıfından yatırımcılardan gelen en yüksek tepkiydi ve katılımcıların çoğunun uzun vadeli tahsisleri artırmayı planladıklarını belirttiği tek varlık sınıfı da özel borçtu" yorumunu yaptı.

Özel kredi verenler, kredi portföyleri büyük ölçüde değişken faiz esasına göre yapılandırıldığından, yükselen faiz ortamından yararlandı. Bu, SOFR ve Euribor gibi baz oranlar arttığında faiz ödemelerinin de arttığı anlamına geliyor. Bankalar, borçlarını satamama korkusuyla yeni anlaşmalar yapma konusunda daha temkinli olmaya başladıkça, daha geniş kamu kredi piyasalarındaki kırılganlıktan da yararlandı.

Yavaşlayan aktivite bir duraklamayı desteklese de S&P Global'in Çarşamba günü yayınladığı PMI raporu inatçı fiyat baskılarına ilişkin bir uyarı da içeriyor.

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