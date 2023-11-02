Otomobil satışları hızlı artmaya devam ediyor! İşte en çok satan markalar | Genel Haberler

Otomotiv sektöründe fiyatlar düşüp kampanyalar devam ederken satışlarda Ekim ayı rekoru geldi. 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 63.7 oranında arttı. Açıklanan verilerle birlikte otomobile olan talebin soğumadığı aksine daha da ısındığı ortaya çıktı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %63,7 oranında artarak 958.942 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yıla göre %67,8 oranında artarak 749.501 adet, hafif ticari araç pazarı %50,6 artarak 209.441 adet oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği Otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin Ekim ayı raporunu açıkladı.

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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 Ekim ayında %55,4 otomobil pazarı %74,1, hafif ticari araç pazarı ise %5,5 oranında arttı.

2023 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Ekim ayına göre %55,4 artarak 101.367 adet oldu.

2023 Ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %74,1 artarak 82.611 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %5,5 artarak 18.756 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre %55,7 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre %64,9 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre %25,2 arttı.

EN ÇOK A-B-C SEGMENLER SATILDI

Pazarın %89’unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 417.608 adetle %55,7 pay, B segmenti otomobiller 242.408 adetle %32,3 pay aldı.

EN ÇOK SUV'LAR TERCİH EDİLİYOR

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (%50,5 pay, 378.181 adet) oldu. SUV otomobilleri, %26,9 pay ve 201.622 adet satış ile Sedan, %20,5 pay ve 153.927 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

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BENZİNLİ MOTOR LİDER

Benzinli otomobil satışları 502.639 adetle %67,1 pay, dizel otomobil satışları 111.354 adetle %14,9 pay, hibrit otomobil satışları 78.387 adetle %10,5 pay, elektrikli otomobil satışları 48.883 adetle %6,5 pay ve otogazlı otomobil satışları 8.238 adetle %1,1 pay aldı.

EN ÇOK 1600CC'YE KADAR TERCİH EDİLİYOR

1600cc altındaki otomobil satışları %57,6 artarak %82,1 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları %63,9 artarak %0,7 pay, 2000cc üstü otomobil satışları %84,1 artarak %0,3 pay aldı.

EN ÇOK SATAN MARKALAR BELLİ OLDU

En çok satan markalar arasında Fiat ilk sırayı alırken Renault ikinci, Toyota üçüncü sırayı aldı.

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