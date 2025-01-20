Otomobil ihracatının yarısından fazlası Kocaeli'nden

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Kocaeli'de yerleşik otomotiv sektörü, 2024 yılında üretimdeki küçük düşüşlere rağmen ihracat performansıyla olumlu tablo çizdi.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre İzmit, Gölcük, Başiskele ve Çayırova'da yer alan fabrikalarda geçen yıl 620 bin 56 binek ve ticari araç üretim bandından indirildi.

Bu dönemde günde yaklaşık 1700 araç üretimine imza atan Kocaeli, Türkiye'nin traktör hariç toplam otomotiv üretiminin yüzde 45'ini tek başına gerçekleştirdi.

Kentten yapılan taşıt ihracatı 2023'e göre adet bazında yüzde 4 oranında artış gösterdi.

Ford Otosan, Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu'nun fabrikalarında üretilen araçların yüzde 85'ine denk gelen 531 bin 142 aracın teslimat noktası yurt dışı lokasyonlar oldu. Böylece kent, Türkiye'nin traktör hariç 1 milyon 13 bin 34 adet olarak kayıtlara geçen dış satımının yüzde 52'sini tek başına yaptı.