OPEC, İran'ın piyasalara dönmesini bekliyor | Genel Haberler

Yaptırımlar nedeniyle petrol ihracatı yapamayan İran'a yönelik OPEC temennide bulundu.

İran'ın petrol piyasalarına dönmesi bekleniyor. Yaptırımlar nedeniyle petrol ihracatı yapamayan İran'a yönelik olarak OPEC temennide bulundu ve ülkenin petrol piyasalarına tam kapasite ile dönmesinin memnuniyet yaratacağını açıkladı.

OPEC Genel Sekreteri Haitham Al Ghais, Tahran'da ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, İran'ın piyasaya kısa vadede ciddi bir üretim hacmi getirme kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

Al Ghais, OPEC'in gönüllü olarak üretim kısıntısı yaptığını ve fiyatlarda bir hedef olmadığını, petrol talebi ile arzı dengede tutmaya çalıştıklarını ifade etti.

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