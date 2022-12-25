Okul kantinlerinde kira artışına sınır | Genel Haberler

Haziranda yapılan düzenleme ile konut kira artışına 1 yıl süreyle yüzde 25 zam sınırı gelmiş, işyerleri kapsam dışında tutulmuştu. Yeni kararla okul kantinleri için de zam sınırı devreye alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik, 12 Eylül 2022’den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Buna göre, sözleşme süresi bir yılı aşan, okullarda bulunan kantin ve benzeri yerlerin kira bedellerinde 11 Eylül 2023 dahil, bu tarihe kadar yapılacak olan kira artışı, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25’i oranında uygulanacak. Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde 25’in altında kalması halinde değişim oranı geçerli olacak.

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