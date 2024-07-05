  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • ODD açıkladı... Dizel ile benzinli otomobil arasındaki fark azaldı
‹ Önceki Haber Altın fiyatları güne nasıl başladı? Altın fiyatları güne nasıl başladı? Sonraki Haber › BES ve OKS'de 1 trilyon liranın üstüne geçildi BES ve OKS'de 1 trilyon liranın üstüne geçildi

ODD açıkladı... Dizel ile benzinli otomobil arasındaki fark azaldı

05.07.2024 - 11:18 | Son Güncelleme :
ODD açıkladı... Dizel ile benzinli otomobil arasındaki fark azaldı | Genel Haberler

Türkiye'de "tam elektrikli" otomobil satış sayısı, yılın ilk 6 ayında 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 223,1 artışla 35 bin 636 olurken, elektrikli otomobillerle dizel otomobiller arasındaki pazar payı farkının azaldığı gözlendi.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları, yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarak 577 bin 981 adet oldu.

Otomobil satışları, söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artarak 462 bin 955'e çıkarken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 8,7 azalarak 115 bin 26'ya geriledi. 

Haberin Devamı

BENZİNLİ OTOMOBİL SATIŞLARI İLK SIRADA

Söz konusu dönemde otomobil satışlarında benzinli otomobiller 305 bin 550 ile birinci, hibrit otomobiller ise 64 bin 921 ile ikinci sırada yer aldı.

Dizel otomobil satış sayısı 50 bin 64, otogazlı otomobil satış sayısı ise 3 bin 15 oldu. Sadece elektrikle çalışan tam elektrikli otomobil satışları ise 35 bin 636 olarak kayıtlara geçti.

Araçtaki bataryayı şarj etmek için benzinli bir motor jeneratörle bir elektrik motorunu çalıştırarak tekerleklere güç sağlayan sisteme sahip (uzatılmış menzil) araçlar da dahil edildiğinde elektrikli otomobil satış sayısı 39 bin 405'e yükseldi. Uzatılmış menzil otomobiller de Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu olarak "elektrikli" sınıfında yer alıyor. 

HİBRİT OTOMOBİL SATIŞLARINDA YÜKSELİŞ TRENDİ

Haziran sonu itibarıyla 2023'ün aynı dönemine göre, satışlar dizel araçlarda yüzde 30,9 ve otogazlılarda yüzde 38,4 düştü. Bu dönemde benzinli otomobil satışlarında yüzde 3,5, hibrit otomobil satışlarında yüzde 46,2, tam elektrikli otomobil satışlarında ise yüzde 223,1 artış tespit edildi. 

ELEKTRİKLİYLE DİZEL ARASINDAKİ FARK KAPANIYOR

Dizel otomobil satışlarındaki azalışın ana nedeninin global üreticilerin dizel otomobil üretimini sonlandırma sürecinin devam etmesi, dolayısıyla pazara yeni dizel otomobil sunulmaması olduğu belirtiliyor.

Haberin Devamı

Ayrıca bu dönemde, elektrikli otomobillerle dizel otomobiller arasındaki pazar payı farkının azaldığı gözlendi. Geçen yılın ocak-haziran döneminde elektrikli otomobil satışlarıyla dizel otomobil satışları arasındaki yüzde 13,5 olan pazar payı farkı bu yılın aynı döneminde yüzde 3,1 oldu. 

HAZİRAN AYINDA 8 BİN 32 ADET "TAM ELEKTRİKLİ" OTOMOBİL SATILDI

Benzinli otomobillerin satışlarda geçen yılın ilk 6 ayında yüzde 68,5 olan payı, bu senenin aynı döneminde yüzde 66'ya geriledi. Dizel otomobillerin payı yüzde 16,8'ten 10,8'e, otogazlı otomobillerin payı ise yüzde 1,1'den 0,7'ye geriledi.

Ocak-haziran döneminde toplam satışlardan alınan pay, tam elektrikli otomobillerde yüzde 2,6'dan 7,7'ye, hibritlerde yüzde 10,3'ten 14'e yükseldi.

Otomobiller tam elektrikli, uzatılmış menzil elektrikli ve hibrit olarak ele alındığında, toplam pazarın yüzde 22,5'inin içinde elektrikli motor da bulunan araçlardan oluştuğu görüldü.

Haziran ayında ise toplam 8 bin 32 adet "tam elektrikli" otomobil satıldı. Bu otomobillerin haziran ayındaki pazar payı yüzde 9,14 olarak hesaplandı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.003 TL        
BORSA
1.005 TL        
DOLAR
1.005 TL        
EURO
1.008 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.