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Ocak'ta trafiğe 160 bin araç katıldı

22.02.2023 - 10:13 | Son Güncelleme :
Ocak'ta trafiğe 160 bin araç katıldı | Genel Haberler

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ocak ayında 160 bin 162 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %50,8'ini otomobil, %25,3'ünü motosiklet, %15,5'ini kamyonet, %3,9'unu traktör, %3,2'sini kamyon, %0,8'ini minibüs, %0,3'ünü otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %16,8 ARTTI

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta %148,2, minibüste %79,9, kamyonda %75,1, kamyonette %48,5, otomobilde %44,0, otobüste %33,6 artarken traktörde %29,4 ve motosiklette %20,4 azaldı.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %111,2 ARTTI

Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette %325,6, otomobilde %94,5, traktörde %85,5, minibüste %73,6, özel amaçlı taşıtlarda %62,6, kamyonette %51,7, kamyonda %47,7 ve otobüste %36,0 arttı.

TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI OCAK AYI SONU İTİBARIYLA 26 MİLYON 640 BİN 971 OLDU

Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %53,9'unu otomobil, %16,1'ini kamyonet, %15,7'sini motosiklet, %7,9'unu traktör, %3,5'ini kamyon, %1,8'ini minibüs, %0,8'ini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

OCAK AYINDA 921 BİN 387 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Ocak ayında devri(1) yapılan taşıtların %70,3'ünü otomobil, %16,6'sını kamyonet, %5,3'ünü motosiklet, %3,3'ünü traktör, %2,1'ini kamyon, %1,7'sini minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.  

OCAK AYINDA 81 BİN 377 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %20,6'sı Renault, %16,4'ü Fiat, %6,6'sı Hyundai, %6,5'i Opel, %5,4'ü Volkswagen, %5,1'i Toyota, %5,0'ı Dacia, %4,6'sı Citroen, %4,4'ü Peugeot, %3,3'ü Mercedes-Benz, %3,2'si Skoda, %2,4'ü Honda, %2,3'ü Audi, %2,1'i Ford, %2,1'i Nissan, %2,0'ı Kia, %1,4'ü BMW, %1,3'ü Volvo, %0,7'si Suzuki, %0,5'i Seat ve %3,9'u diğer markalardan oluştu.  

TRAFİKTEKİ TOPLAM TAŞIT SAYISI OCAK AYINDA 158 BİN 175 ADET ARTTI

Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %111,2 artarak 160 bin 162 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %32,9 azalarak bin 987 adet oldu. Böylece Ocak ayında trafikteki toplam taşıt sayısında 158 bin 175 adet artış gerçekleşti.

OCAK AYINDA TRAFİĞE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN %66,4'Ü BENZİN YAKITLI

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 81 bin 377 adet otomobilin %66,4'ü benzin, %22,3'ü dizel, %7,4'ü hibrit, %2,1'i elektrikli ve %1,8'i LPG yakıtlıdır. Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 350 bin 770 adet otomobilin ise %36,8'i dizel, %34,9'u LPG, %26,9'u benzin, %1,0'ı hibrit ve %0,1'i elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise %0,2'dir.

OCAK AYINDA EN FAZLA 1300 VE ALTI SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİL KAYDI YAPILDI

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 81 bin 377 adet otomobilin %36,4'ü 1300 ve altı, %22,7'si 1401-1500, %21,9'u 1301-1400, %9,5'i 1501-1600, %6,5'i 1601-2000, %0,8'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

OCAK AYINDA KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN 33 BİN 370'İ BEYAZ RENKLİ

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 81 bin 377 adet otomobilin %41,0'ı beyaz, %29,4'ü gri, %9,6'sı mavi, %7,5'i siyah, %7,1'i kırmızı, %2,6'sı yeşil, %1,7'si turuncu, %0,7'si kahverengi ve %0,4'ü sarı renklidir.


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