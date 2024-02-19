Apple'ı şahlandıran o isim ilk dolar trilyoneri olma fırsatını nasıl kaçırdı? | Genel Haberler

Apple'ın ilk yatırımcısı Mike Markkula, geçtiğimiz gün bir düğün etkinliğinde görüntülendi. Markkula, 1977'de şirkete 250 bin dolar vererek Apple'ın ilk yatırımcısı olmuş ve şirketin bugünlere gelmesini sağlayan kilit isim konumuna gelmişti. O dönem Apple'ın hisselerinin 3'te birini elinde tutan Markkula, hisselerini satmasaydı günümüzde ilk dolar trilyoneri olma fırsatını yakalayabilirdi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Dünyanın piyasa değeri en büyük şirketi Apple denince herkesin aklına şirketin kurucuları Steve Jobs ve Steve Wozniak ikilisi geliyor. Özellikle 2011 yılında hayata gözlerini yuman Steve Jobs, yıllar içinde şirketin yüzü haline gelmişti ve başarının ardındaki isim olarak anılır olmuştu. Ancak bir kişi daha var ki o olmasa belki Jobs ve Wozniak ikilisi belki Apple'ı kuramayacak ve şirket bugünkü hallerine gelemeyecekti. Bu kişi geçtiğimiz günlerde Steve Wozniak ile bir düğünde görüntülenen şirketin ilk yatırımcısı ve 1981 - 1983 arasındaki CEO'su Mike Markkula'dan başkası değil.

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Mike Markkula (solda) ve Steve Wozniak, geçtiğimiz günlerde bir düğüne katılmışlardı.

1942 yılında doğan Markkula, daha IBM'de çalışırken milyoner olmuş ve 32 gibi çok genç bir yaşta emekli olmuştu. Ancak yolu 1977'de Apple 1 bilgisayarını üreten Steve Jobs ve Steve Wozniak ile kesişti. Markkula o görüşmeye Jobs ve Wozniak'ın saç ve sakalları birbirlerine karışmış, pis ve özensiz bir şekilde geldiklerini hatırladığını söylüyor. Markkula, Jobs ve Wozniak'ın kendisine o zamana kadar yaygın olmayan "kişisel bilgisayar" (PC) konsetiyle geldiğini ifade ediyor. Apple 2 bilgisayarını incelediğini söyleyen Markkula, "Bir iş planı yaptım ve elimizde bize milyonlar kazandıracak bir alet gördüm" diyor.

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İLK DOLAR TRİLYONERİ OLABİLİRDİ

Markkula o an Apple'a 250 bin dolar yatırım yapıyor ve hisselerin 3'te birini aldı. Daha sonra bu bilgisayar satış rekorları kırdı. Apple 1980'de halka açıldığında 1,8 milyar dolar büyüklüğe sahipti. Mike Markulla'nın o dönem 7 milyon Apple hissesi bulunuyordu. Bu hisseler o zaman 200 milyon dolar değerinde idi. Eğer Markkula bu hisseleri günümüze kadar satmasaydı günümüzde 1.2 trilyon dolar servete sahip olacaktı.

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1981 - 1983 yılları arasında Apple'ın CEO'luğunu yürüten iş insanı, zaman içinde elindeki hisseleri elden çıkardı. 1997'ye kadar şirketin yönetim kurulunda bulunan Markkula, Steve Jobs'un 1997'de Apple'a geri dönmesini sağlayan isimlerden biri. Markkula, 1997'de Apple'daki tüm görevlerinden istifa ederek yeniden emekli oldu. Markkula'nın günümüzde 1 milyar dolardan fazla serveti var.

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