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Musk'ın tek cümlesi rekor getirdi! Hindistan hamlesi geldi

21.06.2023 - 09:18 | Son Güncelleme :
Musk'ın tek cümlesi rekor getirdi! Hindistan hamlesi geldi | Genel Haberler

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın Hindistan'a yatırım yapmak istediğini açıklamasının ardından Sensex endeksi rekor seviyeye ulaştı. Musk, ABD'ye gelen Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüştü.

Milyarlarca dolarlık servetiyle, spekülatif çıkışları ve ilginç yatırım hamleleriyle adından söz ettiren Elon Musk, şimdi de Hindistan piyasasını hareketlendirdi. ABD'ye ziyarette bulunan Hindistan heyetindeki Başbakan Narendra Modi ile görüşen Musk, mümkün olan en kısa sürede Hindistan'a yatırım yapmak istediğini belirtti.

HİNDİSTAN'A ÜRETİM ÜSSÜ KURABİLİR

Musk, Hindistan'a Tesla fabrikası yatırımında bulunacağını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti "Tesla'nın Hindistan'da olacağından ve bunu mümkün olan en kısa sürede yapacağından eminim" dedi.

HİNDİSTAN'A GİDECEK

Milyarder iş insanı 2024 yılında Hindistan'ı ziyaret edeceğini söyledi ve "Başbakana desteği için teşekkür etmek istiyorum ve umarım çok uzak olmayan bir gelecekte bir şeyler duyurabiliriz" ifadelerini kullandı.

"HİNDİSTAN UMUT VAAT EDİYOR"

Musk, Hindistan'ın dünyadaki diğer büyük ülkelerden daha fazla umut vadettiğini ve Başbakan Modi'nin Hindistan'ı gerçekten önemsediğini söyledi. Modi'nin Hindistan'a yatırım yapmaya zorladığını ve buna niyetleri olduğunu belirten Musk, doğru zamanlamayla yatırım yapacaklarını kaydetti.

STARLINK HİNDİSTAN'A GELİYOR

Musk, Starlink teknolojisinin Hindistan'a gelmesi için gayret ettiklerini söylerken ülkede otomobil ve pil üretim üssü kurulması konusunda da görüşmeler gerçekleştirdi.

MUSK'IN AÇIKLAMALARI HİNDİSTAN PYİASASINI YÜKSELTTİ

Hindistan'da Sensex endeksi rekor seviyeye ulaştı. Endeks bugün açılışın hemen ardından yüzde 0,40 oranında primle 63 bin 588 puandan işlem gördü. Böylece endeks tarihi gün içi yüksek seviyesine ulaşmış oldu.


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