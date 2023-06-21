Avrupa'da araç satışları EV'lere olan taleple arttı | Genel Haberler

Avrupa'da otomobil satışları, elektrikli otomobillere olan talebin daha geniş pazarı geride bırakmasıyla Mayıs ayında art arda 10. ayda da artış eğilimini sürdürdü.

Avrupa Otomobil İmalatçıları Derneği, yeni araç kayıtlarının yüzde 18'den fazla artarak 1,12 milyon araca ulaştığını bildirdi. Bataryalı elektrikli araç satışları geçen ay yüzde 66 arttı, çünkü otomobil üreticileri artan parça tedariğinden faydalandı, ancak bazı eksiklikler devam ediyor.

Tesla Inc., kısmen agresif fiyat indirimleri sayesinde yılın ilk beş ayında satışları iki kattan fazla artırarak EV ilerlemesine öncülük etti. Jato Dynamics analisti Felipe Munoz'a göre, SAIC Motor Corp.'un MG markası da dahil olmak üzere diğer şarjlı araç serileri de alıcılar arasında popüler.

Munoz, "Tüketiciler, iki otomobil üreticisi tarafından sunulan daha geniş rekabetçi tekliflere ve iyi anlaşmalara iyi yanıt veriyor gibi görünüyor" dedi.

Uzun süredir devam eden tedarik zinciri sorunları nihayet hafiflemeye başladıktan sonra otomobil üreticileri daha fazla araç üretiyor. Üretim hatlarını çalışır durumda tutmak için verilen mücadeleden sonra dikkatler, artan enerji fiyatlarının yol açtığı keskin bir şekilde artan yaşam maliyetleri karşısında boyun eğen tüketicilere kaydı.

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