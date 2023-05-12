MSCI'a bir hisse daha eklendi | Genel Haberler

Endeks'e Ahlatçı Gaz, Aksa Enreji Üretim, Borusan Mannesmann Boru, Çan2 Termik, Imas Makina, Kiler Holding ve Margün Enerji Üretim dahil edildi.

MSCI Small Cap Endeksleri içinde yer alan MSCI Türkiye Endeksi'ne ise 7 hisse dahil edildi. Endeks'ten Penta Teknoloji çıkarıldı.

MSCI Global Standard Endeksleri içinde yer alan MSCI Türkiye Endeksi'ne Tofaş Türk Otomobil Fabrikaları dahil edildi. Endeks'ten çıkarılan hisse olmadı.

MSCI hisse senedi endekslerinde Mayıs ayı gözden geçirmesinde Türkiye endekslerinde değişiklikler yaptı.

MSCI Mayıs ayı gözden geçirmesinde Türkiye endekslerinde değişiklikler yaptı.

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