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Motosiklette silindir oyunu

11.06.2024 - 09:27 | Son Güncelleme :
Motosiklette silindir oyunu | Genel Haberler

Maliye, ithalatı vergiye tabi olan 100 cc üstü motor silindir hacimli motosikletlerdeki oyunu ortaya çıkardı. Edinilen bilgiye göre ithalatçı vergiden kaçmak için 50 cc silindir hacmine sahip motoru Türkiye’ye getiriyor. Motoru 100 cc kapasitenin üzerine çıkaracak piston kiti gibi parçalar ise ayrıca ithal ediliyor. Türkiye’de yapılan montajla 125 cc silindirli motorlar piyasada satışa sunuluyor.

Neşe Karanfil / Hürriyet

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın radarına motosikletlerdeki motor silindir hacmi takıldı. Bunun arkasında ise ‘pes’ dedirten gümrük oyunu olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre piyasadaki bazı 125 cc motor silindir hacmine sahip motosikletler, 50 cc altı motor silindir hacmiyle ithal ediliyor. Bu taşıtların Türkiye’ye 50 cc altı motor silindir hacimli motosiklet olarak ithal edildiği bilgisi gelirken, söz konusu motosikleti 100 cc üzerine çıkaracak piston kiti, silindir gibi parçaların ithalatının ise ayrıca yapıldığı kaydedildi. Daha sonra resmi olmayan yöntemlerle araç üzerinde birleştirme, güncelleme gibi teknik değişiklikler yapılarak motor silindir hacimlerinin artırıldığına dikkat çekildi.

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100 cc altındaki motosikletler MTV’ye tabi olmadığı için bu oyunla piyasada satış yapıldığı vurgulandı.

GÜNCELLEME YAPILIYOR

Bir süredir IBAN, düşük KDV gibi konularda yoğun denetim yapan Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu sefer motosikletlerin düşük motor silindir hacmi ile ithal edilmesi konusuna yoğunlaştı. Kaynaklar, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, ‘güncelleme’ yoluyla motor silindir hacmindeki artış yoluyla piyasada satışa sunulmasının engellenmesi konusunda kararlı olduğunu vurguladı. Ayrıca 50 cc altında gelen motosikletlerin, daha sonra basit güncellemelerle 100 cc’nin üzerine çıkarılarak piyasaya sunulduğunun da motosiklet pazarının oyuncularınca bilinen bir yöntem olduğu dile getirildi. 

NE SİGORTA VAR NE MTV

50 cc veya daha düşük motor silindir hacmine sahip motosikletlerin daha çok tercih edilmesinin en önemli nedenlerinden biri, bu taşıtların trafik sigorta zorunluluğunun bulunmaması. Hürriyet’e bilgi veren kaynaklara göre ayrıca Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) mevzuatı 100 cc altındaki motosikletleri kapsamıyor. Bu iki faktör, söz konusu araçların piyasanın altında fiyatlara satılmasına neden oluyor. Kaynaklar B sınıfı ehliyetle de kullanılabilen bu motosikletlerin muayenede yapılan kontrollerinin dar kapsamlı olmasının da silindir hacmindeki güncellemenin yakalanmasını zorlaştırdığını dile getirerek, “Bu nedenle daha çok tercih ediliyorlar” yorumunu yaptı. 

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DÖRT BAKANLIK SIKI TAKİPTE

-Verilen bilgilere göre 50 cc altı motor silindir hacminde Türkiye’ye gelen motosikletin 125 cc kapasiteye çıkarılması yetkili kişilerce yapılmıyor. İlgili idarelerin devre dışında kaldığına dikkat çeken kaynaklar, bu işlemlerin kayıt dışı olduğunun altını çizdi. Bu motosikletlerin hem tip onay belgesinde hem de trafik sicilinde 50 cc altı olarak görüldüğü dile getirilirken yasa dışı gelir sağlandığına vurgu yapıldı. Kaynaklar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından her türlü tedbirin alınacağını ve denetimlerin artırılacağı belirtilerek, “Böylece yasal olmayan uygulamalara son vermek adına gerek ithalatı yapan, gerek dönüştürdüğü halde bunu bildirmeyen, gerekse de bunu yaptıran motosiklet sahiplerine cezai işlemler uygulanacak” uyarısında bulundu.


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