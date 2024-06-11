İstanbul’a dört ayda 5.2 milyon turist geldi | Ekonomi Haberleri

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verileri, İstanbul’a 2024’ün ilk dört ayında 5 milyon 244 bin 936 turist geldiğini ortaya koydu.

EKONOMİ SERVİSİ

Buna göre, gelen turist sayısında ilk dört ayda yüzde 10 oranında artış yaşandı. Yalnızca nisan ayında ise, kente 1.4 milyon yabancı turist geldi. Böylece, nisanda gelen yabancı turist sayısı yıllık bazda yüzde 15 artmış oldu.

RUSLAR BAŞI ÇEKTİ

Verilere göre:

* Kente en çok Ruslar geldi. Nisanda gelen yabancı ziyaretçiler arasında 167 bin 824 kişiyle Ruslar ilk sırada yer aldı.

Haberin Devamı

* Bu ülkeyi 109 bin 202 kişi ile Almanlar, 80 bin 193 kişi ile İranlılar, 68 bin 103 kişi ile ABD’liler, 62 bin 404 kişi ile Fransızlar, 60 bin 429 kişi ile İngilizler ve 42 bin 59 kişi ile de Suudiler takip etti.

* Böylece, İstanbul’u nisanda ziyaret edenlerin yüzde 11.3’ünü Ruslar, yüzde 7.3’ünü Almanlar, yüzde 5.4’ünü İranlılar oluşturdu. Gelen turistlerden yüzde 4.61’i ABD’liler, yüzde 4.22’si Fransızlar, yüzde 4’ü de İngilizler olarak sıralandı.

* Öte yandan, nisan ayında Atatürk Havalimanı’ndan 1276, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 394 bin 772, İstanbul Havalimanı’ndan da 1 milyon 63 bin 35 kişi İstanbul’a giriş yaptı.

Tuzla Limanı’ndan 1799, Karaköy Limanı’ndan 11 bin 702, Sarayburnu Limanı’ndan 3 bin 661, Zeytinburnu Limanı’ndan 1279, Ambarlı Limanı’ndan 308, Haydarpaşa Limanı’ndan 234, Pendik Limanı’ndan 150, Marmara Limanı’ndan ise 2 yabancı ziyaretçi geldi.

* Kente gelenlerin yüzde 72.86’sı İstanbul Havalimanı’nı kullanırken yüzde 27.06’sı Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nı tercih etti.

Etiketler