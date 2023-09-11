Morgan'dan Tesla yorumu: Piyasa değeri yükselecek | Genel Haberler

Morgan Stanley'e göre Tesla Inc.'in Dojo süper bilgisayarı, robotaksi ve ağ hizmetlerinin daha hızlı benimsenmesi sayesinde şirketin piyasa değerine 500 milyar dolar kadar katkıda bulunabilir.

Morgan Stanley'e göre Tesla Inc.'in Dojo süper bilgisayarı, robotaksi ve ağ hizmetlerinin daha hızlı benimsenmesi sayesinde şirketin piyasa değerine 500 milyar dolar kadar katkıda bulunabilir.

Adam Jonas ve Daniela M Haigian'ın da aralarında bulunduğu analistler, hisse senedini eşit ağırlıktan fazla ağırlığa yükselten ve 12 aylık fiyatını yükselten bir notta, yeni adreslenebilir pazarlar açabileceğini yazdı. Hisse başına 250 dolardan Street-High 400 dolara hedef. Bu yıl zaten iki katından fazla artan Tesla hisseleri, bugünnn ABD'deki piyasa öncesi işlemlerde yüzde 4'e kadar yükseldi.

Sürüş sistemlerinin eğitiminde büyük miktarda veriyi işlemek üzere tasarlanan süper bilgisayarın, Tesla'yı potansiyel olarak 10 trilyon dolar değerindeki bir pazarda "asimetrik bir avantaja" dönüştürebileceğini ve bundan sonra yazılım ve hizmetleri Tesla için en büyük değer unsuru haline getirebileceğini yazdı. Tesla'nın tam otonom sürüş sisteminin bir sonraki versiyonunun yıl sonuna kadar beklenmesi ve şirketin 2024 başındaki Yapay Zeka gününün izlemeye değer olduğunu ekledi.

Tesla, Dojo'nun en az 2021'den beri yapay zeka ve otonom sürüş teknolojisinde kendisine nasıl bir avantaj sağladığından bahsediyor. Bu yılın temmuz ayında CEO Elon Musk, yatırımcılara otomobil üreticisinin 2024 yılı sonuna kadar projeye 1 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı planladığını bildirdi.

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