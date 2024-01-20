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Moody's'ten THY kararı

20.01.2024 - 10:52 | Son Güncelleme :
Moody's'ten THY kararı | Genel Haberler

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's THY'nin kredi notunu yükseltti.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Ekonomiyi iyileştirmeye yönelik atılan kararlı adımlar takdir toplamaya devam ediyor. Bu durum kredi derecelendirme kuruluşlarının da dikkatini çekiyor. Son olarak kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türk Hava Yolları'nın kredi notunu yükseltip görünümünü durağandan pozitife yükseltti. 

Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle: 

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 19.01.2024 tarihinde Ortaklığımızın "B3" seviyesindeki kredi notunu "B2" seviyesine ve not görünümü Durağan‘dan Pozitif'e yükseltmiştir.

TOPLAM 5 TÜRK ŞİRKETİNİN NOTU ARTTI 

Moody's, THY'nin yanında Koç Holding, OYAK, Türk Hava Yolları, Turkcell ve Tüpraş'ın da kredi notları "B3"ten "B2"ye çıkardı. Kuruluş toplam 7 Türk şirketinin görünümünü de durağandan pozitife çevirdi. 


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