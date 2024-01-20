S&P'den Türk şirketleri değerlendirmesi | Ekonomi Haberleri

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Türkiye’ye ilişkin yayımladığı bir raporda, Türk şirketlerinin kredibilitelerini koruduğuna, kârlılıklarında bozulma öngörülmediğine dikkat çekti.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Açıklamada, derecelendirilen Türk şirketlerinin önemli bir kısmının, ülkenin son zamanlarda daha ortodoks bir ekonomi politikasına yönelmesinden faydalanabilecek iyi bir konumda olduğu vurgulandı.

Raporda, artan faiz oranlarına rağmen Türk şirketlerinin mevcut kaldıraç ve faiz karşılama ölçütlerini koruyacağı ve yüksek enflasyon nedeniyle kârlılıkta daha fazla bozulma öngörülmediği belirtildi.

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‘RİSKLER SÜRÜYOR’

Raporda ayrıca, Türk şirketlerinin çoğunun bağımsız kredibilitelerini koruduğuna dikkat çekildi. Diğer yandan, Euro Bölgesi’ndeki ekonomik yavaşlamanın, yurt içindeki değişken döviz kurlarının ve hükümetin politika değişikliğinin sürdürülebilirliğine ilişkin belirsizliklere de atıfta bulunarak risklerin sürdüğü de kaydedildi.

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