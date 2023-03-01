Milyonlarca kişi bekliyordu! EYT Meclis'ten geçti | Genel Haberler

TBMM Genel Kurulunda, Emeklilikte Yaşa Takılanlar(EYT) ile ilgili yasa teklifi kabul edildi. Prim gün sayısını ve çalışma sürelerini dolduranlar yaşa takılmadan emekli olabilecekler. Teklif, tüm partilerin oylarıyla kabul edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Uzun süredir üzerinde çalıştığımız 24 yıllık EYT sorunu artık çözüldü. Emekçilerimize hayırlı olsun!" dedi.

Teklifle; 8 Eylül 1999’dan önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında çalışmaya başlayanların, yaş haddi aranmadın emekli olabilecekler. Prim gün sayısını ve çalışma süresini, sigortalılık süresini dolduran herkes kendi mevzuatı çerçevesinde yaşa takılmadan istisnasız emekli olabilme hakkına sahip olacaklar.



Teklif; 8 Eylül 1999 da dahil olmak üzere 9 Eylül 1999’dan öncesi sigortalıları kapsıyor. Teklifin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak.



10 GÜNLÜK SÜRE 30 GÜNE ÇIKARILDI



AK Partinin verdiği değişiklik önergesiyle; ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 10 günlük süre 30 gün olarak değiştirildi. Bu kapsamda; İlk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde en son çalışılan özel sektör iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren, sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazine tarafından karşılanacak.



Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde bu indirimden tekrar yararlanılamayacak.



Kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınan işçiler ile il özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde işçi statüsüne geçirilenlerin; emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde, çalıştırıldıkları kamu kurum ve kuruluşları veya şirketlerce iş sözleşmelerinin feshedilmesini zorunlu tutan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak.

BAKAN BİLGİN: 24 YILLIK EYT SORUNU ARTIK ÇÖZÜLDÜ

TBMM'de EYT ile ilgili yasa teklifin kabul edilmesinin ardından siyasiler sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundular.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun süredir üzerinde çalıştığımız 24 yıllık EYT sorunu artık çözüldü. Emekçilerimize hayırlı olsun!" dedi.



Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Milletimize söz verdiğimiz gibi, EYT artık sorun olmaktan çıktı. Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Milletimize hayırlı olsun" paylaşımında bulundu.



Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ise paylaşımında, "EYT sorun olmaktan çıktı. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.



AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "EYT Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.



AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise, "Verdiğimiz bir sözü daha yerine getirdik. EYT Mecliste yasalaştı. Hayırlı olsun" dedi.



PEKİ EYT'DE SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin süreçle ilgili şu bilgileri verdi:

"EYT ile ilgili kanun teklifi yasalaştıktan sonra Resmi Gazete'de yayınlanmasını bekleyeceğiz. Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra sosyal güvenlik kurumlarından 'emekli olabilir' yazısını alacaklar. Ve bu yazıyla birlikte işverenlerine emeklilik dilekçesi verecekler."

DÜZENLEMEDE YAŞ SINIRI YOK

Düzenlemede; yaş sınırı yer almıyor. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde edecek. Kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl hizmet şartı geçerli olacak. Prim günü eksiği olanlar, doğum ve askerlik borçlanmasıyla tamamlayabilecek.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL OLACAK?

Tarkan Zengin, "İşverenlerin vakit kaybetmeden aylık talebinde bulunabilmeleri için çalışanların işten çıkışlarını yapmaları gerekir. İşverenler çıkışlarını bildirdikten sonra çalışanlar bu sefer e-Devlet üzerinden ya da kurumlara giderek o andan itibaren aylık bağlatma talebinde bulunabilirler" dedi.

Maaşlar, emeklilik için başvuru dilekçesi verildikten sonraki ay başından itibaren ödenmeye başlanacak. Emekliliğe hak kazananların aylıkları kesintisiz ödenecek.

Kıdem tazminatı ödemeleri de yapılacak. Ödemelerin zamanı, çalışanın işverenlerle yaptığı anlaşmaya göre değişecek.

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