Milyonlarca emekli dikkat! Ek zam komisyonda kabul edildi | Genel Haberler

En düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesi ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına 5 puan artış içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren 5 puanlık ek zam Meclis'te Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yılın ilk Kabine toplantısı sonrasında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 37,57'lik zamma 5 puan daha eklendiğini ve yüzde 42,60 seviyesine zam oranının yükseltildiğini açıklamıştı.

Ayrıca en düşük emekli maaşına da yüzde 33 oranında zam yapılarak 7500 liradan 10 bin liraya yükseltilmesi kararlaştırılmıştı.

Etiketler