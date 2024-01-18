Goldman Sachs'tan Türkiye yorumu! İşte detaylar | Ekonomi Haberleri

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye'de bu yıl sonu enflasyonun yüzde 30 civarında olmasını bekliyor.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Türkiye ekonomisine duyulan güven küresel kurumlar tarafından da takdir topluyor. Kredi derecelendirme kuruluşlarının not görünümü yükseltmesinin ardından bu sefer uluslararası bankalar da Türkiye'ye yönelik tahminlerini iyimser yönde revize etmeye başladı.

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye'de bu yıl sonunda enflasyonun yüzde 30 olmasını bekliyor.

Haberin Devamı

Banka bir raporunda yaptığı değerlendirmede "TCMB'nin parasal büyüklüklerin büyümesini kısıtlama hızı göz önüne alındığında, enflasyonun konsensüs beklentilerinden önemli ölçüde daha hızlı düşeceğini düşünüyoruz ve yüzde 42,6 olan konsensüse kıyasla yıl sonu enflasyonunu yüzde 30 olarak görüyoruz" denildi.

Etiketler