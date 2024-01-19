Milyarderler kendi şehirlerini kuruyor... Elon Musk, Bill Gates gibi isimler fütüristik kentlere milyarlarca dolar harcıyor | Genel Haberler

ABD'de milyarderlerin San Fransisco'nun kuzeyine şehir kuracağını açıklaması üzerine medyanın ilgisi yeniden zenginlerin kendileri için kurmaya çalıştıkları kentlere çevrildi. Elon Musk, Bill Gates, Larry Ellison gibi isimler de ABD'nin çeşitli yerlerine kendi kentlerini inşa ediyor.

Hurriyet.com.tr / Eren Sakarya - Fotoğraflar: AP/Bastrop ilçesi yönetimi

Dünyanın en zengin insanları ABD'nin 4 bir yanına kendi şehirlerini inşa ediyor. Bunun bir örneği de California eyaletindeki Solano bölgesinde planlanan kent. Milyarderler tarafından desteklenen California Forever isimli bir şirket, San Fransisco şehrinin kuzeyinde, Travis Askeri Üssü'nünde bulunduğu Solano bölgesine 20 bin konutluk bir şehir inşa edileceğini açıkladı. Şirket bölgede 2017 yılından bu yana değeri 800 milyon dolar olan 202 kilometre karelik tarım arazisi satın aldı. Kurulacak şehrin uzun vadede 400 bin kişiye ev sahipliği yapması da planlanıyor. Projeyi destekleyenler arasında Laurene Powell Jobs, Reid Hoffman, ve Marc Andreessen gibi milyarderler bulunuyor. 13 milyar dolar serveti bulunan Laurene Powell Jobs, Apple'un kurucusu Steve Jobs'un eşiydi. İş arama platformu LinkedIN'in kurucu Reid Hoffman'ın 2.3 milyar dolar, risk sermayedarı Marc Andreessen'in ise 1.8 milyar dolar serveti bulunuyor.

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ELON MUSK DA KENDİ ŞEHRİNİ KURUYOR

ABD'de kendi şehrini inşa eden milyarderlerin başında ise Elon Musk geliyor. 227 milyar dolarlık servet ile dünyanın en zengin insanı konumunda bulunan Musk, elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın genel merkezini vergiler nedeniyle Kaliforniya'dan Teksas'a taşımıştı. Buraya büyük bir Tesla fabrikası inşa ettiren Musk, uzay taşımacılık şirketi SpaceX'in yeni tesislerini de Tesla fabrikasının yakınlarına kurduruyor. Ayrıca Musk'ın diğer şirketi Boring Co.'nun deposu da bu tesislerin yakınlarında olacak. Musk da onbinlerce çalışanı için adeta yeni bir şehir kuruyor. Teksas'ın Austin şehri yakınlarında 24 kilometrekarelik arazi satın alan Musk, evlerin inşasına çoktan başladı bile. Musk çalışanlarını bu inşa ettirdiği Sanilbrook adı verilen yeni şehre yerleştirecek. Ayrıca Musk'ın SpaceX çalışanları için "Starbase" isimli bir şehir planı da var. Musk şehirlerinde yeni teknolojilerin kullanılacağını ve bu kentlerin sürdürülebilir enerji ile çalışacağını vurguladı.

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BILL GATES ARAZİ ALDI

Microsoft'un kurucusu Bill Gates 140 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanları arasında. Gates de uzun zamandır kendi şehrini kurmak için çalışmalar yapıyor. Gates, 2017'den bu yana ABD'nin Arizona eyaletinde kendi kentini kurmak için milyonlarca dolarlık yatırımlar yaptı. Belmont isimli bu kent için Gates, eyaletten kilometrekarelik arazi satın aldı. Şehirde sadece yeşil enerji ile çalışan evler, otonom arabalar, yeni teknoloji üretim ve lojistik merkezleri yer alacak.

ABD perakende devi Walmart'ın eski CEO'su Marc Lore da fütüristik bir şehir kurmak istiyor. 2021 yılında duyurulan Telosa, yeni teknolojilerin kullanıldığı yapay zekanın hakim olduğu bir yer olacak. Lore, Telosa da 50 bin kişinin ikamet edeceğini ve şehrin 400 milyar dolara mal olacağını açıkladı.

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KENDİ ADASINI İNŞA ETTİ

Teknoloji devi Oracle'ın kurucusu Larry Ellison, Hawaii'de bir ada satın alarak kendi kasabasını buraya kurdu. 124 milyar dolar serveti olan Ellison diğerlerinin aksine daha lüks bir yaklaşım benimsedi. Bloomberg'e göre Oracle kurucu ortağı, 2012 yılında Hawaii adası Lanai'nin yüzde 98'ini yaklaşık 300 milyon ABD doları karşılığında satın aldı. Ellison adada, sağlıklı yaşam merkezi olan bir tatil yeri oluşturdu ve adadaki mevcut otelleri yeniledi.

Yaklaşık 3.000 kişiye ev sahipliği yapan ada, Architectural Digest'e göre Tom Cruise, Cindy Crawford ve Will Smith gibi isimlerin de aralarında bulunduğu ultra zenginlerin gözdesi haline geldi. Ellison da 2020'de tam zamanlı olarak adaya taşındı.

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