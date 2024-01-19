Bakan Yumaklı açıkladı: 2024'te hayvancılığa 19,1 milyar lira destek sağlayacağız | Genel Haberler

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Son 21 yılda hayvancılık sektörüne 312 milyar lira destek sağladık. 2024 yılında da 19,1 milyar lira sağlayacağız. Uygun oranlı krediler sayesinde yetiştiricilerimiz 114 milyar lira hayvancılık kredisi kullandı. TARSİM ile hayvancılıkta 16 milyar lira hasar tazminatı ödedik" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ulusal Süt Konseyi tarafından Antalya'da düzenlenen 'Üretim ve Üreticinin Yüzyılı Ulusal Süt Çalıştayı' açılışı gerçekleştirildi. Çalıştaya; Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Can ve sektör temsilcileri katıldı. Çalıştayın açılışında konuşan Bakan İbrahim Yumaklı, dünyanın giderek küçük bir köy haline geldiğini söyledi. Bakan Yumaklı, konuşmasında, "Geçtiğimiz 10 yılda, 100 yıllık değişimi yaşadık. Küresel iklim değişikliği, pandemi, doğal afetler, savaşlar ve göçler var. Bunlarla birlikte biz hiçbir şey olmamış gibi devam edemeyiz. 'Yeni normal' dediğimiz tüm davranışlarımızı gözden geçirmemiz gerekir. Yeni normal hayvancılık sektörü için girdi maliyetlerinden lojistik sorunlara, işçi temininden pazarlamaya kadar her aşamayı etkileyecek. Dünyanın da bu süreçte yeni değişimlere gebe olduğunu ve bu durumun devam edeceğini, çalıştay süresince göz önüne almalıyız" dedi.

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'SON 21 YILDA SEKTÖRE 312 MİLYAR LİRA DESTEK SAĞLADIK'

Hayvancılığın rekabet gücünü artırmak adına son 21 yılda önemli destekler geliştirdiklerini söyleyen Bakan Yumaklı, "Desteklemeler, kırsal kalkınma hibeleri, Ar-Ge faaliyetleri ve regülasyon olmak üzere 4'lü sacayağına oturttuk. Bu sayede son 21 yılda hayvancılık sektörüne 312 milyar lira destek sağladık. 2024 yılında da 19,1 milyar lira sağlayacağız. Yetiştiricimizin finansman ihtiyacını karşılamak için uygun oranlı krediler sayesinde yetiştiricilerimiz 114 milyar lira hayvancılık kredisi kullandı. TARSİM ile hayvancılıkta 16 milyar lira hasar tazminatı ödedik" diye konuştu.

'93 BİN PROJEYE 95 MİLYAR LİRA HİBE DESTEĞİ'

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Tarımsal örgütlerle ilgili de konuşan Bakan Yumaklı, "Kırsal Kalkınma Yatırımları, Uzman Eller ve IPARD destekleri kapsamında 93 bin projeye 95 milyar lira hibe desteği sağladık. Yetiştiricimizin ekonomik hayvancılık yapması için 2 bin 731 çayır-mera ıslah projesi düzenleyerek, 20 milyon dekar alanı ıslah ettik. Kaba yem ihtiyacını karşılama oranı yüzde 69'dan yüzde 92'ye yükseldi. Tarımsal örgütlerin derecelendirilmesi konusunu gündeme getirdik. Bu konuyu çok önemsiyoruz. Tarımsal örgütlerimizin çoğunluğunun görevlerini yerine getirecek kapasiteye sahip olmadığını söylemem gerekiyor. 'Birinci Derece' olmaya hak kazanan örgütler, tarımsal desteklerden daha fazla yararlanacak ve karar alma süreçlerine katkı sağlayacak" dedi.

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'BU SÜREÇTEN İYİ ÇIKABİLMEK ZORUNDAYIZ'

Üretimi artırmakla alakalı çalışmalar yaptıklarını söyleyen Bakan Yumaklı, "Yapmak istediğimiz, tarımsal üretimde olduğu gibi hayvansal üretimde de 85 milyondan fazla vatandaşımızın, 52 milyondan fazla turistin ve tüm misafirlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak. Üretimi artırıp, markalaşan ürünlerimizle ihracatı artırmak. Dünya artık farklı bir yöne doğru evrilmeye başladı. Bu süreçten iyi çıkabilmek zorundayız. 2050 yılında nüfusumuzun yaklaşık yüzde 25 artarak 105 milyonu geçeceğini bilmemiz gerekiyor. Biz de bu gerçekten hareketle, yeni normali de göz önüne alarak hayvancılık ve süt sektöründe politikalarımızı revize etmemiz gerekir" diye konuştu.

'HAYVANCILIK YOL HARİTAMIZI AÇIKLAYACAĞIZ'

Sektörle ilgili kararları sektör temsilcileriyle birlikte aldıklarını belirten Bakan Yumaklı, "Son birkaç ayda devrim niteliğinde işler yaptık. Maalesef sektör de dahil, ilgi, istediğimiz düzeyde değil. Önce bunun kabahatini bakan olarak kendime alıyorum. Demek ki biz doğru anlatamıyoruz. Bu sektörle ilgili beni en çok acıtan şey saygı sorunu. Biz kendi işimize saygı göstermezsek, başkalarının bizim işimize saygı göstermesini nasıl bekleriz? Önümüzdeki günlerde, 2028'e kadar olan hayvancılık yol haritamızı açıklayacağız. Gündeme aldığımız, uygulamaya başladığımız durumlar var. Bugün yaptığımızı yarın değiştirmemek için çalışmalarımızı detaylandırdık. Üreticimizi kollayacak, tüketicimizi koruyacak yol haritasını sektörümüzün katkılarıyla hazırladık. Amacımız olan, kayıtlı, verimlilik ve kalite esasına, sürdürülebilirlik esasına dayalı hayvancılık sektörünü hep birlikte oluşturacağız" dedi.

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'ÇİĞ SÜTÜN AB KRİTERLERİNE UYUMLU HALE GETİRİLMESİNİ BEKLİYORUZ'

Sektörde markalaşmanın önemine vurgu yapan Bakan Yumaklı, "Süt sektörümüzde özellikle verim ve kalitenin artırılması başlığı altında çiğ sütte kalite ve hijyen, bizim politikamızın ayrılmaz bir parçası. Bu toplantı, eylem başlıklarımızdan biri olan çiğ süt eylem planının başlangıcıdır. Buradan çıkacak sonuçlarla eksik kalan bir şey varsa politikamıza ekleyeceğiz ve 2028'e kadar bu planı uygulayacağız. Süt üretiminde sürdürülebilirliğin korunması ve piyasa istikrarının sağlanması, üreticilerimizin güçlendirilmesi, çiğ sütün AB kriterlerine uyumlu hale getirilmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Can da süt sektörünün ülke ekonomisine yön veren lokomotif sektörlerden biri olduğunu söyleyerek, çalıştayın sektör için olumlu sonuçlar doğuracağını belirtti.

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