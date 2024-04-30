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Milliyet farkı alan otele 54 bin lira ceza kesildi

30.04.2024 - 10:34 | Son Güncelleme :
Milliyet farkı alan otele 54 bin lira ceza kesildi | Genel Haberler

Türkiye'de 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin turizm verileri açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Tarihimizdeki en yüksek ilk çeyrek turizm gelirini elde ettik. Yılsonu hedefi olan 60 milyon ziyaretçi hedefine uyumlu şekilde ilerliyoruz" dedi. Antalya'da milliyet farkı nedeniyle fazla ücret tahsil eden otele inceleme yapıldığını açıklayan Ersoy, 54 bin liralık cezanın otele uygulandığını ve fazla ücretin misafire geri iade edildiğini söyledi.

Türkiye'de turizm parlayan yıldız olmaya devam ediyor. Bacasız sanayi olarak adlandırılan turizm gelirlerinde artış devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Tarihimizdeki en yüksek ilk çeyrek turizm gelirini elde ettik. Yılsonu hedefi olan 60 milyon ziyaretçi hedefine uyumlu şekilde ilerliyoruz" dedi.

Antalya'da milliyet farkı adı altında ücret tahsil eden otele inceleme başlatıldığını belirten Bakan Ersoy, farkın misafire iade edildiğini ve otele 54 bin lira ceza kesildiğini söyledi.

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TURİZM GELİRLERİ ARTIYOR

Turizm geliri Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan I. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5,4 artarak 8 milyar 784 milyon 800 bin dolar oldu. Turizm gelirinin %21'i ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 7 milyar 775 milyon 627 bin dolarını kişisel harcamalar, 1 milyar 9 milyon 174 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

ZİYARETÇİ SAYISI GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE %10,1 ARTTI

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %10,1 artarak 9 milyon 10 bin 90 kişi oldu. Ziyaretçilerin %21,6'sını 1 milyon 942 bin 94 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Bu çeyrekte ülkemizden çıkış yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 93 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 64 dolar oldu.

Bu çeyrekte turizm geliri içerisindeki yeme içme harcamalarının payı %22,6, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı %16,7, paket tur harcamalarının payı ise %11,5 oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre yeme içme harcamaları %2,8, uluslararası ulaştırma harcamaları %11,8 ve paket tur harcamaları %19,4 arttı. 

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ZİYARETÇİLER %46 İLE EN ÇOK "GEZİ, EĞLENCE, SPORTİF VE KÜLTÜREL FAALİYETLER" AMACIYLA GELDİ

İkinci sırada %31,3 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise %9,6 ile "alışveriş" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize %73,6 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi. 

TURİZM GİDERİ GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE %11,3 ARTTI

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre %11,3 artarak 1 milyar 779 milyon 649 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 444 milyon 620 bin dolarını kişisel harcamalar, 335 milyon 30 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. 

YURT DIŞINI ZİYARET EDEN VATANDAŞLAR 2023 YILI I. ÇEYREĞİNE GÖRE %18,4 ARTTI

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %18,4 artarak 2 milyon 449 bin 225 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 727 dolar olarak gerçekleşti.


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