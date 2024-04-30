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Bugün son gün! Yüzde 5 avantajını kaçırmayın

30.04.2024 - 11:20 | Son Güncelleme :
Bugün son gün! Yüzde 5 avantajını kaçırmayın | Faiz Haberleri

Türk Lirası mevduatlar için getirilen ve uzun süredir yürürlükte olan gelir vergisi stopajına ilişkin düzenlemenin süresi bugün sona eriyor. Yarından itibaren açılacak mevduat hesaplarında stopaj 10 puan artışla yüzde 15 olarak işleyecek. Böylece faiz getirisinden yüzde 5 yerine yüzde 15 stopaj kesilecek ve faiz getirisi düşmüş olacak.

Liralaşma stratejisi kapsamında Türk Lirası mevduatlara uygulanan düşük gelir vergisi stopajına ilişkin süre bugün sona eriyor. Bugün açılan mevduatlarda 6 aya kadar olan vadelerde stopaj yüzde 5, 1 yıla kadar olan vadelerde yüzde 3, 1 yıldan daha uzun vadelerse ise stopaj oranı yüzde 0 olarak uygulanacak.

DÜZENLEME YAPILMAZSA NE OLACAK?

Değişiklik yapılmaması halinde stopaj oranları tüm vadelerde yüzde 15'e yükselecek. Ancak Türk Lirası'na olan güven ve liralaşma stratejisi nedeniyle gelir vergisi stopaj oranlarının düşük tutulmaya devam etmesi beklentisi piyasada hakim durumda.

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YÜZDE 5 AVANTAJI İÇİN NE YAPMAK LAZIM?

6 aya kadar TL vadeli mevduatta yüzde 5 gelir vergisi stopajından yararlanmak için 30 Nisan 2024 tarihinden önce paranın vadesinin yenilenmesi gerekiyor. Böylece anaparadan elde edilecek faiz gelirinden 10 puan daha fazla getiri sağlanmış oluyor.

FAİZ GELİRİ NE KADAR ERİYECEK?

100 bin lirayı yüzde 55 oranında yıllık faiz veren bankada mevduata bir aylık bağlandığında faiz geliri 4583 lira oluyor. 4583 liralık faizin yüzde 5 stopajı 229 lira tutarken yüzde 15'e yükselirse 687 lira tutuyor. Böylece 458 liralık faiz geliri stopaja kesilmiş oluyor ve mudinin faiz geliri düşmüş oluyor.

YÜKSEK FAİZ ELDE ETMEK İÇİN NE YAPILABİLİR?

Parasını mevduatta değerlendirecek olan kişilerin faiz geliri stopajın yükselmesi halinde gerileyeceğinden dolayı bankalar faiz oranlarını bir miktar daha artırabilir. Ancak bu durumda politika faiziyle bankaların mevduat faizine verdikleri oran arasındaki makas açılacağı için kredi faizleri de bu durumdan olumsuz etkilenebilir.


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