Migros'tan çifte büyüme | Genel Haberler

Migros, 2023’ün ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Fiziki ve online mağazaları ile beraber yaygınlığını artıran Migros, rekabetçi fiyatları ve güçlenen bilançosuyla yatırımlarını ve pazar payını artırdı.

Migros yüksek kar açıkladı. Şirket yılın ilk çeyreğinde karını yüzde 581 oranında artırarak 559 milyon 952 bin lira kar etti. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde şirketin karı 82 milyon 208 bin lira olmuştu.

Migros, 2023 yılının ilk çeyreğinde, meyve-sebze, et ve hızlı tüketim ürünleri dahil bütün kategorilerde rekabetçi fiyatlama stratejisi çerçevesinde çok daha geniş bir müşteri kitlesine erişerek pazar payını artırdı. Hem online hem de fiziki mağazaları ile beraber yaygınlığını artıran Migros, yılın ilk üç ayında, günde ortalama 1 mağazanın üzerinde açılışa karşılık gelen 98 yeni mağaza açarken online hizmet verdiği mağaza sayısı 2023 yılının ilk üç ayında 968’e yükseldi.



Migros’un konsolide satışları yılın ilk 3 ayında %122 artışla 27,2 milyar TL’ye ulaşırken, Konsolide FAVÖK yıllık %84 artışla 1,776 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin net nakit pozisyonu ve toplam öz kaynakları da gelişme kaydederken, güçlenen bilanço net karın gelişimine katkı sağladı.



Migros, ilk çeyrekteki güçlü satış ivmesi doğrultusunda 2023 yılı için %75-80 olan konsolide satış büyümesi beklentisini yukarı yönlü revize ederek %80-85’e yükseltti. Sürdürülebilir büyüme stratejisi çerçevesinde, verimlilikten elde ettiği kaynaklarında katkısıyla, yatırımlarına devam eden Migros, 2023 yılı için 4 milyar TL yatırım yapmayı, yaklaşık 365 mağaza açmayı ve 10 bin yeni istihdam yaratmayı hedefliyor.



Migen Enerji, 2023 yılında 15’den fazla ilde devreye girecek



Migros’un, yeni online yemek platformu “Migros Yemek” 22 ilde yer alırken, hizmet ağının 2023 yılının sonuna kadar 81 ili kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor. Migros tarafından dağıtım imkanlarının da devreye alınmasıyla birlikte online yemek hizmeti veren restoran ağının daha da genişlemesi hedefleniyor.

Migros’un en yeni girişimi Migen Enerji ise mevcut durumda 9 ilde 20 elektrikli araç şarj istasyonunda bulunuyor. 2023 yıl sonu itibarıyla, 50’nin üzerinde şarj istasyonunun 15’den fazla ilde devreye alınması planlanıyor.

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