  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Migros'tan çifte büyüme
‹ Önceki Haber THY karını yüzde 99 artırdı THY karını yüzde 99 artırdı Sonraki Haber › Bir hissede açığa satış ve kredili işlem yasağı Bir hissede açığa satış ve kredili işlem yasağı

Migros'tan çifte büyüme

04.05.2023 - 06:55 | Son Güncelleme :
Migros'tan çifte büyüme | Genel Haberler

Migros, 2023’ün ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Fiziki ve online mağazaları ile beraber yaygınlığını artıran Migros, rekabetçi fiyatları ve güçlenen bilançosuyla yatırımlarını ve pazar payını artırdı.

Migros yüksek kar açıkladı. Şirket yılın ilk çeyreğinde karını yüzde 581 oranında artırarak 559 milyon 952 bin lira kar etti. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde şirketin karı 82 milyon 208 bin lira olmuştu.

Migros, 2023 yılının ilk çeyreğinde, meyve-sebze, et ve hızlı tüketim ürünleri dahil bütün kategorilerde rekabetçi fiyatlama stratejisi çerçevesinde çok daha geniş bir müşteri kitlesine erişerek pazar payını artırdı. Hem online hem de fiziki mağazaları ile beraber yaygınlığını artıran Migros, yılın ilk üç ayında, günde ortalama 1 mağazanın üzerinde açılışa karşılık gelen 98 yeni mağaza açarken online hizmet verdiği mağaza sayısı 2023 yılının ilk üç ayında 968’e yükseldi.
 
Migros’un konsolide satışları yılın ilk 3 ayında %122 artışla 27,2 milyar TL’ye ulaşırken, Konsolide FAVÖK yıllık %84 artışla 1,776 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin net nakit pozisyonu ve toplam öz kaynakları da gelişme kaydederken, güçlenen bilanço net karın gelişimine katkı sağladı. 
 
Migros, ilk çeyrekteki güçlü satış ivmesi doğrultusunda 2023 yılı için %75-80 olan konsolide satış büyümesi beklentisini yukarı yönlü revize ederek %80-85’e yükseltti. Sürdürülebilir büyüme stratejisi çerçevesinde, verimlilikten elde ettiği kaynaklarında katkısıyla, yatırımlarına devam eden Migros, 2023 yılı için 4 milyar TL yatırım yapmayı, yaklaşık 365 mağaza açmayı ve 10 bin yeni istihdam yaratmayı hedefliyor.
 
Migen Enerji, 2023 yılında 15’den fazla ilde devreye girecek

Migros’un, yeni online yemek platformu “Migros Yemek” 22 ilde yer alırken, hizmet ağının 2023 yılının sonuna kadar 81 ili kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor. Migros tarafından dağıtım imkanlarının da devreye alınmasıyla birlikte online yemek hizmeti veren restoran ağının daha da genişlemesi hedefleniyor.
Migros’un en yeni girişimi Migen Enerji ise mevcut durumda 9 ilde 20 elektrikli araç şarj istasyonunda bulunuyor. 2023 yıl sonu itibarıyla, 50’nin üzerinde şarj istasyonunun 15’den fazla ilde devreye alınması planlanıyor. 

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.000 TL        
BORSA
1.001 TL        
DOLAR
998 TL        
EURO
1.007 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.