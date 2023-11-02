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Merkez'in net rezervleri arttı

02.11.2023 - 14:44 | Son Güncelleme :
Merkez'in net rezervleri arttı | Genel Haberler

Merkez Bankası'nın brüt rezervleri azalış gösterirken, net rezervleri arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası brüt rezervleri 27 Ekim itibarıyla 155 milyon dolar azaldı. Net rezervleri ise 2 milyar 592 milyon dolar artış yaşadı.

Merkez'in verilerine göre, bir önceki hafta 82 milyar 567 milyon dolar olan brüt döviz rezervleri, 82 milyar 412 milyon dolara geriledi.

Altın rezervleri 43 milyar 558 milyon dolardan 44 milyar 148 milyon dolara çıkarken, toplam rezervler 126 milyar 125 milyon dolardan 126 milyar 560 milyon dolara geldi.

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Bir önceki hafta 22 milyar 553 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 25 milyar 145 milyon dolara yükseldi.


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