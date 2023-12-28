Merkez Bankası'nın rezervlerinde yeni rekor | Genel Haberler

Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 142,5 milyar dolardan 145,4 milyar dolara yükseldi. Böylece tüm zamanların rekorları kırılmış oldu.

Türkiye ekonomisindeki yükselişin öncü göstergelerinden olan Merkez Bankası'nın brüt rezervlerindeki yükseliş devam ediyor. Her hafta yeni rekor kıran brüt döviz rezervleri bu hafta da 145,4 milyar dolara yükseldi.

Ekonomiye yönelik para ve mali politikalar enflasyondaki yükselişin hızını kesmeye başlarken rezervlerdeki yükselişi de destekliyor.

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