Merkez Bankası yeni başkanı Fatih Karahan oldu | Genel Haberler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na Fatih Karahan atandı.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın görevinden affını istemesi sonrası Merkez Bankası yeni başkanın kim olacağı merak ediliyordu.

Merkez Bankası Başkanlığı'na Fatih Karahan atandı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Merkez Bankası Başkanı görevden affını istedi

FATİH KARAHAN KİMDİR?

Dr. Fatih Karahan, 1982 yılında Eskişehir’de doğdu. 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu. 2012 yılında Pennsylvania Üniversitesi’nde Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Çalışma hayatına 2012 yılında New York Merkez Bankası’nda ekonomist olarak başlayan Karahan, 2022 yılına kadar anılan kurumda İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmaları Başkanı ve para politikası danışmanı olarak görev yaptı. Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da görev yapan Karahan, 2022’de Amazon’da kıdemli ekonomist olarak çalışmaya başladı. Karahan, Kasım 2022’de Amazon’da Başekonomist görevine atandı. Karahan, 28 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevine getirilmişti. 3 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazete kararına göre Merkez Bankası Başkanlığına atandı.

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CEVDET YILMAZ: BAŞARILAR DİLİYORUM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Resmi Gazete’de yer alan kararla birlikte Merkez Bankası Başkanı atanan Fatih Karahan’ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı tebrik paylaşımında, “Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Merkez Bankası Başkanı olarak atanan Sayın Fatih Karahan’ı tebrik ediyor, başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

BAKAN BOLAT'TAN TEBRİK MESAJI

Atama kararı sonrası Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından bir tebrik mesajı yayınladı.

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Bolat, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ilk kadın başkanı olarak görev süresi boyunca önemli hizmetlerde bulunan Hafize Gaye Erkan hanımefendiye teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanlık görevine atanan Sayın Fatih Karahan’ı tebrik ederim. Türkiye Yüzyılında atılacak adımlarda ve hedeflerimiz doğrultusunda yapılacak çalışmalarda başarılar diliyorum. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun.

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