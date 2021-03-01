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Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı

01.03.2021 - 12:39
Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı | Genel Haberler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 85 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 8 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 64 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira, 10 Mart vadeli repo ihalesi ile 19 milyar 999 milyon 999 bin 997 lira verdi.

İhalelere toplam 161 milyar 900 milyon liralık teklif geldi. 8 Mart vadeli İhalede basit faiz yüzde 17, bileşik faiz yüzde 18,50 seviyesinde, 10 Mart vadeli ihalede basit faiz yüzde 17, bileşik faiz yüzde 18,49 seviyesinde gerçekleşti.


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