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Merkez Bankası depo alım ihalesi yapacak

21.12.2023 - 14:20 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası depo alım ihalesi yapacak | Genel Haberler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, para arzının ve likiditenin etkin şekilde düzenlenmesi için açık piyasa işlemleri dahilinde depo alım ihaleleri yapacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Türk Lirası depo alım ihaleleri düzenleneceğini açıkladı.

TCMB tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun 52’nci maddesinde, para politikası hedefleri çerçevesinde para arzının ve likiditenin etkin bir şekilde düzenlenmesi amacıyla açık piyasa işlemleri yapılabileceği düzenlenmiştir.

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Bu çerçevede, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi ve kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak amacıyla Türk Lirası depo alım ihaleleri düzenlenecektir."


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