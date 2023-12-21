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Ehliyet ve kimlik için yenileme tarihi yeniden açıklandı

21.12.2023 - 14:29 | Son Güncelleme :
Ehliyet ve kimlik için yenileme tarihi yeniden açıklandı | Genel Haberler

Ehliyet ve kimlik kartlarının zorunlu olarak değişeceğine ve son tarihin de 31 Aralık 2023 olduğuna dair yalan paylaşım ve haberlere ilişkin olarak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yaptı. Kimlikler için herhangi bir yenileme tarihi olmadığını belirten Merkez, ehliyetler için ise tarihin 31 Aralık 2024 olduğunu belirtti.

Kimlik ve ehliyetlerdeki değişiklikler devam ediyor. Randevu olarak nüfus müdürlükleri vasıtasıyla çok kısa sürede işlemler gerçekleşip yeni kimlik ve ehliyetler eve kadar kargoyla geliyor.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında ortaya atılan yalan beyanlarla yapılan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kimlikler için herhangi bir değiştirme tarihi olmadığını, ehliyetler için de son değiştirme tarihinin 31 Aralık 2024 olduğunu belirtti.

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklama şöyle:

Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Ehliyet ve kimlik kartlarının yenilenmesi için son tarih 31 Aralık 2023, yenilemeyenlere ceza kesilecek” iddiası doğru değildir.

İddia edilenin aksine nüfus cüzdanları; kimlik kartı başvurusu yapılıncaya kadar geçerli olup, nüfus cüzdanlarının kimlik kartı ile değiştirilmesi ile ilgili belirlenmiş son tarih bulunmamaktadır.

Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için belirlenen son tarih ise 31 Aralık 2023 değil 31 Aralık 2024 olarak açıklanmıştır.


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