Merkez Bankası açıkladı... FAST sisteminde yenilik | Genel Haberler

Merkez Bankası "FAST sisteminin yenilikçi teknolojilerle şeffaf, güvenli ve hızlı bir ödeme yöntemi olarak hizmet vermesi amaçlanıyor" açıklamasında bulundu.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) FAST sisteminin katman servisleri ile birlikte sunduğu yenilikçi teknolojilerle hem ödemeler alanında rekabet ve inovasyonu teşvik ederek yeni iş modellerinin önünü açacağı hem de kullanıcıların finansal durumlarını kolayca yönetip günlük hayatlarını kolaylaştırarak şeffaf, güvenli ve hızlı bir ödeme yöntemi olarak hizmet vermesinin amaçlandığını açıkladı.

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Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şöyle:

FAST Ödeme İste Katman Servisi devreye alınmıştır.

Alacaklının borçludan FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) ödemesi talep etmesine imkân sağlayan FAST Ödeme İste Katman Servisi kullanıma açılmıştır. İlk etapta kişiden kişiye ödemeler için üretime alınan katman servis, iki kişi arasında ödemenin alacaklı tarafından başlatılması için haberleşme ve onay mekanizması hizmeti sunarak para transferinin başlatılmasını sağlamaktadır.

Ödeme İste Katman Servisi kişiden kişiye ödemelere ilave olarak çeşitli iş modelleriyle birlikte çalışabilir bir tasarıma sahiptir. Ödeme İste Katman Servisinin ilerleyen fazlarda e-ticaret ödemeleri, e-talimat ödemeleri ve kurumsal fatura ödemeleri gibi çeşitli kullanım alanlarıyla ödemeler ekosisteminde birçok alanda katma değer oluşturacağı değerlendirilmektedir.

7/24 anlık ve güvenli para transferi imkânı sunan FAST Sistemi katılımcı sayısı 2023 yılında 10 Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşunun sisteme katılımı ile 36’ya çıkmıştır. Ödemeler ekosisteminin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde nakit ve kartlara alternatif bir ödeme yöntemi olarak kullanılan FAST Sisteminin üretime alındığı ilk günden bu yana artan işlem hacmi Ocak ayında günde ortalama 11 milyon olarak izlenmiştir.

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FAST sisteminin katman servisleri ile birlikte sunduğu yenilikçi teknolojilerle hem ödemeler alanında rekabet ve inovasyonu teşvik ederek yeni iş modellerinin önünü açacağı hem de kullanıcıların finansal durumlarını kolayca yönetip günlük hayatlarını kolaylaştırarak şeffaf, güvenli ve hızlı bir ödeme yöntemi olarak hizmet vermesi amaçlanmaktadır.

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