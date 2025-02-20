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Mercedes üretim maliyetlerini düşürecek

Güncelleme Tarihi:

#Mercedes#Maliyet#Bilanço
Mercedes üretim maliyetlerini düşürecek
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2025 09:32

Mercedes, 2025 yılındaki kazanç tahmini düşüş gösterince maliyetlerden kesinti yapmaya karar verdi.

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Mercedes-Benz Group AG, bu yıl kazançlarının önemli ölçüde düşmesini bekliyor ve kârlılığı artırmak için üretim maliyetlerini azaltacak.

Bugün yapılan açıklamaya göre, otomobil üreticisi 2024 yılı için faiz ve vergi öncesi kazançlarda yüzde 30'luk bir düşüş kaydettikten sonra 2027 yılına kadar üretim maliyetlerini yüzde 10 azaltmayı planlıyor. Mercedes maliyetleri nasıl azaltmayı planladığını belirtmedi.

Mercedes'in otomobil üretim marjı tüm yıl için yüzde 8,1'e düşerek bir önceki yılın yüzde 12,6'sının altında ve yüzde 7,5 ila yüzde 8,5 sonuç beklentisinin orta aralığında kaldı.

Mercedes, Maybach limuzinleri, AMG performans araçları ve G-Wagon gibi üst düzey araçları için Çin'de zayıflayan taleple boğuşuyor. İcra Kurulu Başkanı Ola Källenius yönetimindeki şirket, kaynaklarını en pahalı araçlarına yönlendiriyor ve kompakt A-Serisi gibi daha az kârlı giriş seviyesi modellerden uzaklaşıyor.

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Artan ticari gerilimler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın otomobil tarifeleri uygulama tehdidi, ABD'de sattığı araçların yaklaşık yüzde 63'ünü ithal eden Mercedes üzerinde baskı yaratıyor. Trump bu hafta yaptığı açıklamada Nisan ayında ithal otomobillere %25 civarında gümrük vergisi getirmeyi planladığını söyledi.

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#Mercedes#Maliyet#Bilanço

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