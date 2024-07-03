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Memur ve memur emeklisinin 15 günlük farkları ne zaman yatacak?

03.07.2024 - 12:16 | Son Güncelleme :
Memur ve memur emeklisinin 15 günlük farkları ne zaman yatacak? | Genel Haberler

Memur ve memur emeklileri 2024 yılının ikinci 6 ayı için yüzde 19.31 oranında zammı hak etti. Memur maaşları her ayın 15'inden itibaren işlediği için 14 günlük boşluktan dolayı enflasyon farkı ödenmesi gerekiyor.

Milyonlarca memur ve memur emeklisi aldıkları yüzde 19.31 zam sonrasında enflasyon farklarının ödenmesini beklemeye başladı. Memur ve memur emeklilerinin maaşları her ayın 15'inden itibaren işlemeye başlıyor. 15 Temmuz-15 Ağustos arasında yeni maaşlar işlediği için Temmuz ayının 14 gününe ilişkin maaş farkı ödemesi yapılması gerekiyor.

Her yıl Ocak ve Temmuz ayında oluşan farklar nedeniyle ödeme günü belirleniyor ve memur-memur emeklileri farkları banka, PTT şubelerinden veya ATM'lerinden çekebiliyorlar.

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Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ödemesi maaş ödeme tarihi olan 15 Temmuz'da gerçekleşebilir. Maaş ödeme tarihinde olmazsa ilerleyen bir tarihte enflasyon farkı ödemelerinin yapılması bekleniyor.


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