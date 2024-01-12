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Memur ve memur emeklileri enflasyon farkını ne zaman alacak?

12.01.2024 - 07:07 | Son Güncelleme :
Memur ve memur emeklileri enflasyon farkını ne zaman alacak? | Genel Haberler

Memur ve memur emeklileri 2024 yılının ilk 6 ayı için yüzde 49,25 oranında zammı hak etti. Memur maaşları her ayın 15'inden itibaren işlediği için 14 günlük boşluk için enflasyon farkı ödenmesi gerekiyor.

Milyonlarca memur ve memur emeklisi aldıkları yüzde 49.25 zam sonrasında enflasyon farklarının ödenmesini beklemeye başladı. Memur ve memur emeklilerinin maaşları her ayın 15'inden itibaren işlemeye başlıyor. 15 Ocak-15 Şubat arasında yeni maaşlar işlediği için Ocak ayının 14 gününe ilişkin maaş farkı ödemesi yapılması gerekiyor.

Her yıl Ocak ve Temmuz ayında oluşan farklar nedeniyle ödeme günü belirleniyor ve memur-memur emeklileri farkları banka, PTT şubelerinden veya ATM'lerinden çekebiliyorlar.

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MAAŞLA BİRLİKTE YATABİLİR

Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ödemesi maaş ödeme tarihi olan 15 Ocak'ta gerçekleşebilir. Maaş ödeme tarihinde olmazsa ilerleyen bir tarihte enflasyon farkı ödemelerinin yapılması bekleniyor.

EMEKLİ MEMURLAR SEYYANEN ZAM İSTİYOR

Geçtiğimiz Temmuz ayında çalışan memurlara yapılan seyyanen zamdan yararlanamayan emekli memurlar maaş farklarının açılması nedeniyle seyyanen zam talebinde bulunuyor. Meclis'e gelmesi beklenen düzenlemede emekli memurlar için de çalışma olabilir ve maaşlarında oransal düzeltmeler gerçekleşmesi ihtimali doğabilir. Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr


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