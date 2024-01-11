Bitcoin'de sert yükseliş | Bitcoin Haberleri

SEC'in Bitcoin spot ETF onayının ardından Bitcoin 49 bin 3 dolara çıkarak Mart 2022'den beri en yüksek seviyeyi gördü.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi



Bitcoin fiyatlarında hızlı yükseliş başladı. Spot Bitcoin ETF'lerine SEC tarafından resmi onay verildi. 9 Ocak'taki yanlış duyurunun ardından, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), birkaç spot Bitcoin ETF'sini onayladı. SEC, ARK 21Shares, Invesco Galaxy, VanEck, WisdomTree, Fidelity, Valkyrie, BlackRock, Grayscale, Bitwise, Hashdex ve Franklin Templeton tarafından yapılan 19b-4 başvurularını onayladı ve böylece spot Bitcoin ETF'lerinin ilgili borsalarda listelenip işlem görmesine izin veren kural değişiklikleri resmi olarak kabul edilmiş oldu. Bu onay, ABD'de yatırımcıların Bitcoin'i doğrudan satın almadan ya da özel saklama endişesi taşımadan Bitcoin fiyatındaki değişimlere yatırım yapmalarını sağlayan ilk düzenlenmiş borsa yatırım ürününün önünü açtı. Yatırımcılar artık, temel varlık olarak Bitcoin tutan ETF'lerle hisse alabilecekler.

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Bu tarihi onay süreci, Cameron ve Tyler Winklevoss'un 2013'te Winklevoss Bitcoin Trust'ı başlatmak için ilk başvurularından bu yana 10 yılı aşkın bir süredir devam ediyor. SEC bugüne kadar, potansiyel piyasa manipülasyonu ve dolandırıcılık endişelerini gerekçe göstererek tüm spot Bitcoin ETF taleplerini reddetmişti.

BITCOIN GÜÇ KAZANDI

ETF onayının üzerinden 18 saat geçtikten sonra Bitcoin 49 bin doları aşarak Mart 2022'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Bitcoin şu sıralar yüzde 8 oranında primle 48 bin 914 dolardan işlem görüyor.

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