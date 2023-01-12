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Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam TBMM'den geçti

12.01.2023 - 07:40 | Son Güncelleme :
Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam TBMM'den geçti | Genel Haberler

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak yüzde 30'luk artışı içeren kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kabul edilen yasal düzenleme ile işverenelere verilecek asgari ücret desteği 400 liraya çıkarıldı, en düşük emekli maaşı 5 bin 500 lira oldu.

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren teklif kabul edildi. TBMM Genel Kurulu’nda Sosyal Sigortalar Kanunu ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi.

Kabul edilen maddelere göre; memur ve memur emeklilerinin aylıklarına yüzde 30 zam yapılacak. En düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL olacak. İşverene verilecek sigorta primi yardımı 100 TL’den 400 TL’ye çıkarılıyor.


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