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Medeniyet Teknopark yatırımcılarla firmaları buluşturdu

10.06.2024 - 15:01 | Son Güncelleme :
Medeniyet Teknopark yatırımcılarla firmaları buluşturdu | Genel Haberler

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Teknopark’ta teknoloji alanında yenilikçi firmalarla yatırımcılar bir araya geldi. Gerçekleşen etkinlik, yatırımcılara inovatif fikirlerle şekillenen iş modellerini değerlendirme fırsatı sundu. Medeniyet Teknopark Genel Müdürü Ali Ramazan Tak, “Çok sayıda girişime ve şirkete fikirlerin hayata geçmesi ve ticarileşmesi için her süreçte destek oluyoruz” diye konuştu.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Teknopark’ta teknoloji alanında yenilikçi firmalarla yatırımcılar bir araya geldi. Gerçekleşen etkinlik, yatırımcılara inovatif fikirlerle şekillenen iş modellerini değerlendirme fırsatı sundu. Medeniyet Teknopark Genel Müdürü Ali Ramazan Tak, “Çok sayıda girişime ve şirkete fikirlerin hayata geçmesi ve ticarileşmesi için her süreçte destek oluyoruz” diye konuştu.

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İstanbul Medeniyet Üniversitesi Teknopark’ta yenilikçi girişimler, yatırımcılarla buluştu. Etkinlikte, sunumların ardından yatırımcılar ile firmalar arasında görüşmeler gerçekleştirildi. Medeniyet Teknopark Genel Müdürü Ali Ramazan Tak, “Geleceğin teknolojilerini destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz. Halihazırda Teknopark içinde onlarca teknoloji şirketi bulunuyor. Bu şirketleri AR-GE aşamasında desteklediğimiz gibi projelerin şirketleşme, ticarileşme, uluslararasılaşma ve benzeri alanlarda da destek sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“BİLGİYİ TİCARİLEŞTİREREK GİRİŞİMCİLERİ DESTEKLEMEK İSTİYORUZ”

Çok sayıda şirkete kuruluş aşamasında ve sonrasında destek olduklarını ifade eden Tak, “Medeniyet Teknopark; teknolojik bilgi üretmek, yenilik geliştirmek, kalite ve verimliliği artırmak, bilgiyi ticarileştirmek, girişimciliği desteklemek, teknolojiyi yaygınlaştırma imkanı sunuyor. Ayrıca araştırmacılara ve vasıflı kişilere iş imkânı sağlamak ve uluslararası iş birliklerini hızlandıracak teknolojik altyapıyı oluşturmak adına büyük fiziki imkanlar sunuyor" dedi.

“FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLERE İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ AKADEMİSYENLERİ İLE AR-GE DESTEĞİ VERMEKTEYİZ”

Tak, sözlerine şöyle devam etti:

“Medeniyet Teknopark’ta finansal teknoloji, yapay zeka, akıllı şehircilik başta olmak üzere çeşitli alanlarda ileri teknolojilerin geliştirilmesi için faaliyet gösteren şirketlere İstanbul Medeniyet Üniversitesi akademisyenleri ile AR-GE desteği vermekteyiz. Üretim sektörünün AR-GE ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan araştırma projelerinde genç araştırmacıların istihdamı ve maddi olarak desteklenmesi, öğretim elemanlarının araştırma sonucu elde ettikleri bilgileri katma değeri olan ürünlere dönüştürmesi ve ticarileştirmesi hedefleniyor.”

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“ÖNÜMÜZDEKİ 4 YIL İÇİNDE 500 FİRMAYA ULAŞMAYI VE 2 MİLYAR DOLAR İHRACAT HEDEFLİYORUZ”

Gelecek hedeflerinden de bahseden Tak, “Bölgesel ve ulusal düzeyde finansal teknolojilerin gelişimine önemli katkılar sağlamayı ve bölgedeki teknoloji ekosistemini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki 4 yıl içinde 500 firmaya ulaşmayı ve 2 milyar dolar ihracat hedefliyoruz” dedi.


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