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Bakan Şimşek: Yılın ilk dört ayında 5,8 milyar dolar net giriş oldu

10.06.2024 - 14:32 | Son Güncelleme :
Bakan Şimşek: Yılın ilk dört ayında 5,8 milyar dolar net giriş oldu | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yıllık cari açığın nisanda 31,5 milyar dolara sınırlı yükseldiğini ve bu yılın ilk dört ayında ise 5,8 milyar dolar net giriş olduğunu duyurdu.

Bakan Şimşek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bayram etkisiyle artan dış ticaret açığı nedeniyle yıllık cari açık nisanda 31,5 milyar dolara sınırlı yükseldi.

Dış finansman girişlerindeki olumlu seyir devam etti.

Geçen yılın ilk dört ayında portföy yatırımlarında 1,5 milyar dolar net çıkış, bu yılın aynı döneminde ise 5,8 milyar dolar net giriş oldu.

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Orta-uzun vadeli tahvil dahil dış borç çevirme oranları aynı dönemde bankacılık sektörü için yüzde 90’dan yüzde 158’e, banka dışı özel sektör için ise yüzde 72’den yüzde 116’ya yükseldi.

Programımız kapsamında attığımız adımlarla uluslararası doğrudan yatırımlarda da artış bekliyoruz.

Yılın kalanında cari açığın 24-27 milyar dolar aralığında seyretmesini ve yıl sonunda OVP tahmini olan 34,7 milyar doların oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz.


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