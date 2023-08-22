Marks & Spencer dev borsaya geri dönmeye çalışıyor | Genel Haberler

Marks & Spencer Group Plc, dört yıldır dışında olduğu İngiltere'nin FTSE 100 Endeksi'ndeki yerini yeniden kazanmaya hazırlanıyor.

Marks & Spencer Group Plc, dört yıldır dışında olduğu İngiltere'nin FTSE 100 Endeksi'ndeki yerini yeniden kazanmaya hazırlanıyor.

Numis analisti Sam Murphy'nin hesaplamalarına göre perakendeci, endeks derleyicisi FTSE Russell'a, piyasalar kapandıktan sonra geçici değişiklikleri açıkladığında göstergeye dahil edilmek üzere tahsis edilecek dört şirketten biri olacak.

Murphy, e-postayla yaptığı açıklamada, orta ölçekli FTSE 250 endeksinden terfi ettirilecek diğer şirketlerin Hikma Pharmaceuticals Plc, Dechra Pharmaceuticals Plc ve özel mühür üreticisi Diploma Plc olduğunu açıkladı. Endüstriyel şirketler grubu Johnson Matthey Plc, varlık yöneticisi Abrdn Plc, inşaat şirketi Persimmon Plc ve elektronik bileşen üreticisi RS Group Plc'nin yerini alacak. Nihai değişiklikler, 29 Ağustos kapanış fiyatlarına göre Avrupa piyasaları 30 Ağustos'ta kapandıktan sonra açıklanacak.

M&S için FTSE 100'deki yerini yeniden kazanmak, Birleşik Krallık perakende sektöründe yaşanan geri dönüşün en son işaretini temsil edecek. CEO Stuart Machin'in, şirketin geçen hafta beklenmedik bir şekilde görünümünü yükseltmesiyle doğrulanan bir canlanmaya öncülük etmesiyle hisseler bu yıl yüzde 78 arttı.

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