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Geely'nin ilk yarı karı tahminleri aştı

22.08.2023 - 13:54 | Son Güncelleme :
Geely'nin ilk yarı karı tahminleri aştı | Genel Haberler

Geely Automobile Holdings Ltd., sektörü etkilemeye devam eden fiyat savaşını atlatarak ilk yarıda tahminlerin üzerinde kazanç açıkladı.

 Çin'in en büyük bağımsız otomobil üreticilerinden biri olan Geely Automobile Holdings Ltd., sektörü etkilemeye devam eden fiyat savaşını atlatarak ilk yarıda tahminlerin üzerinde kazanç açıkladı.

 Bloomberg tarafından derlenen verilere göre şirketin yaptığı açıklamada, net gelirin 30 Haziran'da sona eren altı ayda yüzde 1 artışla 1,57 milyar yuan'a (215 milyon dolar) yükseldiği belirtildi. Gelir yüzde 26 artışla 73,18 milyar yuan'a yükseldi.

 Geely, kitlesel pazara yönelik yeni temiz otomobil serisi Galaxy L7'nin ilk modelini piyasaya sürdü ve tüketicilerden büyük ilgi gördü ve birinci sınıf EV markası Zeekr, ilk altı ayda %124'lük bir satış büyümesi gördü ve elektrifikasyona doğru istikrarlı bir ilerleme kaydetti.

 Geely İcra Direktörü Gui Shengyue, "Ürünlerimizin akıllı ve elektrikli sürüş çözümlerine dönüştürülmesine yönelik temelleri atmayı tamamladık. Bundan sonra Geely'nin otomobil rekabetinde ikinci bir canlanma göreceğini umuyoruz. Önümüzdeki birkaç yıl içinde, sanırım sürekli özür dilemek zorunda kalmayacağım, bunun yerine size heyecan verici bir performans sunacağım." açıklamasını yaptı.


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